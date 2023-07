Déjà 100 millions d'inscrits à Threads, le rival de Twitter lancé par Meta

Bien aidé par son intégration avec Instagram, Threads réalise des débuts fracassants. Cinq jours après son lancement dans une centaine de pays, mais pas dans l'Union européenne, le nouveau réseau social de Meta a franchi lundi 10 juillet de la barre symbolique des 100 millions d’inscrits, pulvérisant tous les records en termes d’adoption.



Selon les données de Data.AI, Threads est l’application la plus téléchargée sur l’App Store dans 141 pays. Ces performances vont “bien au-delà de nos prévisions”, assure Mark Zuckerberg, le patron de la maison mère de Facebook et Instagram, qui se rêve d’attirer un milliard d’utilisateurs. À titre de comparaison, Twitter revendiquait en juillet 2022, juste avant son rachat par Elon Musk, 238 millions d’utilisateurs quotidiens “monétisables”.

Rejet de TwitTer

Threads ressemble beaucoup à Twitter, même si de nombreuses fonctionnalités sont encore absentes, comme une version web, un fil d'actualité antéchronologique ou les messages privés. Pour autant, les dirigeants de Meta assurent ne pas vouloir remplacer le réseau social à l’oiseau bleu, souhaitant notamment moins mettre l’accent sur l’actualité et la politique au profit d’une plateforme “plus apaisée”, axée sur le sport, la musique ou le divertissement.



Deux raisons principales peuvent expliquer ces débuts en fanfare. D’abord, les liens entre Threads et Instagram. La nouvelle application est en effet relié au système de comptes de la plateforme de photos et vidéos, dont les deux milliards d’utilisateurs actifs mensuels n’ont ainsi pas à recréer un profil, ni à rebâtir leur liste d’abonnés et de personnes suivies. Instagram fait aussi office de formidable outil de promotion.



Deuxième raison : le rejet de la direction prise par Twitter suite à la prise de contrôle d’Elon Musk. Aussi bien l'allègement de la politique de modération que la volonté de pousser les utilisateurs vers l’offre payante Blue (badge bleu réservé aux abonnés, meilleure visibilité…). Sans oublier les multiples messages polémiques du patron de Tesla, symbolisant la droitisation (ou, au moins, le sentiment de droitisation) du réseau social.

Effet de réseau

Threads ne séduit ainsi pas seulement tous ceux qui avaient délaissé le réseau à l’oiseau bleu. Elle attire aussi tous ceux qui continuaient à l’utiliser mais seulement par défaut, faute d’alternative crédible. Contrairement à Mastodon ou Bluesky avant elle, l’application de Meta dispose désormais d’une taille critique, lui permettant de faire jouer un effet de réseau. Mais le plus dur commence : convertir les inscrits en utilisateurs réguliers, une fois passé l’effet de curiosité.



Threads représente ainsi la première menace d’envergure pour l’audience et pour les recettes publicitaires (déjà en forte baisse) de Twitter. Preuve en est la riposte très violente d’Elon Musk envers Mark Zuckerberg. Et la menace de poursuites judiciaires contre Meta, accusée d’avoir volé des secrets industriels - une accusation qui ne semble reposer sur aucun élément concret.