Dell, NetApp, Hubspot… Notre récap' des derniers licenciements dans la Tech

La semaine commence avec un nouveau plan social de grande envergure dans l'informatique. Le constructeur américain Dell a annoncé la suppression de 6650 emplois, soit environ 5% de ses effectifs mondiaux, dans le contexte de ralentissement du marché du PC, rapporte Bloomberg. Un dégraissage qui fait suite aux licenciements annoncés par IBM (3900), HP (4000 à 6000), Cisco (4000) et Lenovo. Au troisième trimestre de son exercice fiscal, Dell a vu ses ventes reculer de 6% sur un an mais son bénéfice opérationnel augmenter de 68% à 1,8 milliard de dollars.

Une semaine plus tôt, NetApp, qui fournit des solutions de stockage et de gestion de données qui place l'entreprise sur le même marché que Dell et HP, a annoncé la suppression de 960 emplois, soit 8% de ses effectifs.

Sécurité, progiciels, jeu vidéo… Le logiciel souffre

Dans le secteur du logiciel, le spécialiste des solutions de sécurité Sophos a annoncé mi-janvier 450 licenciements. Dans la sécurité toujours, le spécialiste des solutions d'authentification Okta va procéder à 300 licenciements (5% des effectifs).

Chez Hubspot, qui développe une plateforme CRM, ce sont 500 suppressions de postes (7% des effectifs) qui vont toucher l'entreprise, et chez Workday, des logiciels d'entreprise dans le cloud, plus de 500 personnes vont être licenciées (3%). Autodesk, éditeur de logiciels de CAO, a prévu de réduire ses effectifs de 2% (250 collaborateurs). Et Miro, spécialisé dans les solutions de tableau blanc collaboratif virtuel, met fin aux contrats de 119 employés.

Dans le jeu vidéo, Unity va procéder à 300 suppressions de postes en plus de celles qui ont été annoncées l'été dernier. Cette restructuration résulte à la fois des doublons liés à l'acquisition d'IronSource en novembre, de la conjoncture économique, et de la fermeture de la division sports and live entertainment. Riot Games, l'éditeur de League of Legends, va supprimer 46 emplois.

Groupon saigne mais n'est pas encore mort

Dans l'e-commerce, Groupon, qui entamé un plan d'économies en août dernier – l'ancienne gloire de l'achat groupé avait alors annoncé 500 suppressions de postes -, double ce chiffre, ce qui représente cette fois 20% des effectifs restant.

Glovo, qui appartient au groupe allemand de livraison de repas Delivery Hero, va procéder à 250 licenciements (6% des effectifs) principalement en Espagne. À cela s'ajoute un plan social concernant 150 salariés en Allemagne, au sein de la maison mère. Toujours dans la livraison, version quick commerce, le turc Getir, qui a racheté Gorillas fin 2022, a remercié 100 salariés des fonctions support aux États-Unis. Il avait déjà dégraissé en 2022.

Pinterest, qui tend progressivement à s'éloigner du pur réseau social pour devenir un canal d'achat à part entière, a décidé de couper dans ses effectifs à hauteur de 150 personnes selon Bloomberg.

La fintech freinée par le ralentissement de l'e-commerce

Dans le domaine des services au secteur de l'e-commerce, la solution de paiement en un clic Bolt, qui vient d'annoncer la suppression de 50 emplois, soit 10% de ses salariés, aurait réduit ses effectifs de moitié depuis mai selon The Information. La start-up avait levé 355 millions en janvier 2022. Clearco, start-up canadienne qui finance les acteurs du commerce électronique sous la forme de revenue based financing, et qui avait atteint une valorisation de 2 milliards de dollars, sabre dans ses effectifs à hauteur de 30% après une première salve de licenciements l'été dernier, ce qui la ramène à 140 employés alors qu'elle était montée jusqu'à 500.

Pour rester dans la fintech, la banque américaine Capital One, spécialisée dans le crédit automobile et la gestion des cartes de crédit, a décidé de se séparer des 1100 salariés de la division Agile dans sa branche Technologie, au motif que celle-ci était nécessaire aux premières phases de sa transformation digitale, mais que la méthode agile était désormais diffusée au sein des différents métiers. La branche Technologie se concentre désormais sur la data, le cloud, la cybersécurité et l'IA.