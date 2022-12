Dell présente un concept d'ordinateur portable entièrement modulaire

Dell avait présenté un projet de recherche baptisé Luna en fin d'année dernière. Co-conçu avec Intel, il s'agissait d'un concept d'ordinateur portable modulaire, facile à démonter, à mettre à jour en changeant des pièces, et à recycler. Un an plus tard, l'entreprise présente une vision encore plus ambitieuse : aucune vis ni aucun câble, et la machine peut être entièrement démontée en 30 secondes.



Il faut souligner à quel point cet exercice est difficile. Les ordinateurs portables sont par définition des machines compactes, or plus leur format est petit, plus il est compliqué de les rendre facilement démontable. Cette problématique est encore plus importantes avec les smartphones, ce qui explique les échecs répétés des projets cherchant à créer des smartphones modulaires. Si on veut une machine sur laquelle on peut changer des pièces à loisir, le choix standard reste le bon vieil ordinateur de bureau.



Alors comment Dell s'y prend-il ? La machine a été conçue avec précision, de manière à ce que chaque pièce s'emboîte dans un compartiment donné, se connectant automatiquement lorsqu'elle est en place. Elles peuvent donc être très simplement sortie du chassis, avec autant de facilité que l'éjection d'une carte SIM dans un smartphone. En matière de taille, il est proche d'un portable d'entreprise Dell Latitude 7300. Pas aussi fin qu'un XPS 13, donc, mais pas loin non plus.



Dell explique aussi s'être appuyé sur des bras robotisés pour automatiser l'assemblage et le désassemblage des prototypes, et avoir mis en place une procédure de test individuel pour chaque composant afin d'optimiser encore un peu plus le remplacement. Luna reste à l'état de concept pour le moment, et il n'est pas garanti que Dell en commercialise un jour une version. Cependant l'entreprise dit y voir une opportunité de profondément transformer la filière pour la rendre plus verte.