Deloitte va racheter l'ESN Neoxia pour développer son offre cloud

Le cabinet de conseil Deloitte annonce ce lundi 22 mai l'entrée en négociations exclusives avec le groupe Neoxia, pour l'acquisition des sociétés Neoxia et Skale 5, spécialisées dans la transformation digitale des entreprises grâce au cloud. Les détails financiers de l'opération envisagée ne sont pas communiqués.



Le groupe Neoxia, qui compte 250 ingénieurs en France et au Canada, est une ESN spécialisée dans les projets 100% cloud. Fondé en 2000, il accompagne ses clients dans leurs projets de migration dans les clouds de Google, Microsoft et AWS, et prend également en charge les projets de conseil et d'infogérance, ainsi que le développement de plateformes SaaS. Parmi ses clients figurent CNP Assurances, le ministère de l'Éducation Nationale, Blablacar, Véolia, Pernod-Ricard, et Auchan. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros en 2021.



Grâce à cette acquisition, Deloitte entend devenir "le premier partenaire des transformations numériques, pour construire les modèles économiques de demain", déclare Gianmarco Monsellato, président de Deloitte France et Afrique francophone. Il s'agit de combiner accompagnement stratégique et "capacité de mise en œuvre à l'échelle", dans les écosystèmes cloud des hyperscalers.