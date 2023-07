Delupay, une nouvelle solution de paiement alternative aux wallets et à la carte bancaire

Une nouvelle fintech française s'attaque au marché des paiements. Delupay, spin-off de la banque Delubac, a développé une solution qui se veut une alternative à la carte bancaire, reprenant les avantages des wallets de paiement sans leurs inconvénients. La start-up a annoncé son lancement officiel en juin dans le cadre de Vivatech, en même temps qu'un premier partenariat avec les solutions d'encaissement pour commerces de proximité Bimedia.

Inspiré d'American Express et d'Alipay

Via son application, Delupay se positionne en intermédiaire unique entre le client et le commerçant. L'appli permet de régler un achat par QR code ou lien généré par le marchand, en boutique ou en ligne, et de bénéficier d'un débit différé (sous forme de prélèvement SEPA) comme c'est l'usage pour de nombreuses cartes bancaires. Le système est relié directement au compte bancaire de l'utilisateur.



Delupay a des avantages qui peuvent se comparer à d'autres moyens de paiement électroniques, mais elle s'en démarque par plusieurs caractéristiques. Le paiement est initié par le marchand, mais ce n'est pas une solution de virement instantané (compte à compte) complètement désintermédié, et elle permet le débit différé.



Elle ne nécessite pas d'abonder un compte à part et fournit, tout comme PayPal, une gestion des litiges pour les transactions en ligne, mais elle est davantage axée sur les commerces physiques et présente des commissions beaucoup moins élevées. Elle propose une expérience relativement similaire à Apple Pay ou Google Pay, mais n'est pas reliée à une carte bancaire ou à un système d'exploitation mobile.



"Nous nous inspirons plus des systèmes de paiement par QR code existant en Asie, mais en étant moins axé sur une seule technologie et avec un meilleur parcours de paiement. Ou d'American Express, mais sans la carte physique", explique le président et fondateur de Delupay, Joël-Alexis Bialkiewicz. "Nous sommes un moyen de paiement à part entière qui vise à remplacer la carte bancaire."

Des taux de commission au plus bas

Gratuite pour les particuliers, Delupay veut proposer aux commerçants les tarifs les plus bas du marché : pas de frais fixes, pas de commission pour les transactions de moins de 2 euros, et un taux de commission de 0,5% maximum pour les commerçants physiques et 1% maximum pour les e-commerçants. "Nous divisons par deux au minimum les frais d'encaissement", assure Joël-Alexis Bialkiewicz.



Cet argument peut faire mouche. Récemment, de grandes enseignes (SNCF, Auchan, Système U, Cdiscount) ont alerté sur l'augmentation des commissions prélevées sur les transactions par les réseaux Visa et Mastercard, en parallèle de la baisse des paiements passant par le réseau français Cartes Bancaires, qui pratique des tarifs moins élevés.



Cet "affaiblissement de CB soulève des questions de souveraineté et d'indépendance dans les paiements vis-à-vis d'acteurs extra-européens", déclare aux Echos la directrice de la stratégie et du pilotage des paiements chez SNCF Voyageurs. Une question de la souveraineté européenne des paiements qui est abordée par l'initiative EPI des grandes banques européennes, mais aussi par Delupay comme argument commercial.

Un marché ultra saturé

Mais malgré ses atouts, il sera difficile pour Delupay de s'imposer. Bimedia lui ouvre 6500 points de vente, mais seulement potentiellement. La fintech espère en avoir convaincu un millier en septembre, mais pour l'instant elle n'en référence que cinq sur son site internet. Et un seul e-commerçant, une boutique de produits vegan. L'objectif est d'atteindre 30 000 points de vente d'ici 2024.



De plus, Delupay, qui a été financée par Delubac à hauteur de 10 millions d'euros (ce qui donne 90% des parts de la start-up à la banque aujourd'hui), cherche à lever 50 millions d'euros pour – entre autres – vendre sa solution en Europe, mais peine à boucler son tour de table. "Ce n'est pas simple en ce moment, 90% des levées qui se font encore sont des remises au pot de la part des investisseurs historiques. Pour une nouvelle solution, c'est dur", constate Joël-Alexis Bialkiewicz, docteur en informatique qui a pourtant dix ans d'expérience dans la banque à des fonctions de direction.



Ajoutons à cela que la carte bancaire a le vente en poupe (+12% en montants de transactions entre 2021 et 2022 en France, selon BPCE), même s'il est vrai que le paiement par mobile aussi (+163%). La fintech espère que ses arguments de souveraineté (solution française, datacenters en France), l'aspect écolo, anti-inflation de sa solution, et le soutien des petits commerces l'aideront à séduire le grand public. Elle offre en plus 5 euros à tout nouvel inscrit.