Déployer des PC prêts à l'emploi avec les services HP « Device Provisioning »

Comment les entreprises peuvent-elles tirer le meilleur parti de la transformation digitale ? Aujourd'hui, l'une des options qui s'offre à elles est d'unifier la gestion de leur système informatique en optant pour le « modern management ». Plus léger, ce mode de fonctionnement s'appuie sur le cloud. Il permet de gagner en efficacité et en flexibilité, notamment en facilitant le déploiement de terminaux mobiles pour le travail à distance. Il offre aux utilisateurs un environnement personnalisé, adapté à leurs tâches. Le modern management élimine également certains coûts, comme la gestion des serveurs en interne.

Cependant, « beaucoup d'entreprises fonctionnent encore sur un modèle on-premise, ou hybride avec certains services en cloud », observe Nicolas Bouvier, Directeur des services systèmes personnels et impression. « Le choix de se lancer dans la transition vers un modèle de modern management peut être difficile et coûteux, car il implique d'abandonner des investissements faits par le passé. » Par où commencer ? Quels retours sur investissement peut-on en attendre ? Pour aider les entreprises à y voir plus clair, HP propose de les accompagner à travers son offre de « device provisioning ». « Il s'agit d'un ensemble de services allant de la planification de la démarche au déploiement des appareils », continue Nicolas Bouvier.

Établir une feuille de route

Tout d'abord, un atelier technique avec des experts HP permet de faire le point sur les besoins de l'entreprise. Quelle est son architecture ? Où en est sa démarche de transition digitale ? Quels outils et technologies utilise-t-elle ? Quels sont ses objectifs, et ses éventuelles difficultés pour les atteindre ? En trois jours, les intervenants analysent tous ces points avec le client, afin de formuler des recommandations et établir une feuille de route. Ensuite, selon les besoins des entreprises, HP peut prendre en charge chacune des étapes concrètes vers le déploiement d'un parc de machines prêtes à l'emploi.

« Cela commence par la création des packages d'approvisionnement », détaille Nicolas Bouvier. Ceux-ci définissent les paramétrages et la configuration qui doivent être appliqués à Windows 10 pour correspondre aux besoins de l'entreprise. Ils seront alors transmis au client, ou installés directement en usine sur ses nouveaux PC. HP peut également prendre en charge la mise à jour de ces packages d'approvisionnement.

La version du système d'exploitation utilisée est elle aussi adaptée à la demande du client. « Microsoft sort deux fois par an de nouvelles versions de Windows 10 », rappelle Nicolas Bouvier. « Or les entreprises préfèrent parfois des versions plus anciennes que la dernière en date. » Pour parfaire la personnalisation de l'environnement, un autre service de HP fournit donc aux clients les versions de l'OS qui leur conviennent.

La gestion des pannes et incidents, en particulier à distance, peut faire perdre beaucoup de temps aux services informatiques. Il leur faut parfois réinstaller à l'identique l'environnement de travail d'un utilisateur à partir de la version d'usine. Pour gagner du temps, ces démarches peuvent être anticipées. C'est l'objet de l'un des services de provisioning proposés par HP : Sure Recover garantit la récupération du système à partir d'une image stockée sur une puce de la carte mère. Celle-ci peut être adaptée pour contenir la version personnalisée par le client, évitant ainsi du temps de paramétrage.

Personnaliser l'environnement de travail

Lorsque l'entreprise ou l'utilisateur final reçoit un nouveau PC, il faut habituellement prendre le temps d'installer tous les logiciels nécessaires. « Pour cette étape de mise en fonction, l'ordinateur est connecté au réseau afin de télécharger tous ces éléments », décrit Nicolas Bouvier. « Avec une bande passante suffisante, ce n'est pas un problème, mais dans les faits cela n'est pas toujours si simple. C'est particulièrement vrai lorsque l'utilisateur se connecte depuis chez lui, n'a pas une bonne connexion, et doit télécharger de grosses quantités de données. »

Pour éviter ces cas de figure, il est possible de faire préinstaller par HP les logiciels voulus. « On obtient ainsi des machines personnalisées de façon individuelle, en fonction des besoins de chaque employé », souligne Nicolas Bouvier. « La mise en service peut habituellement prendre une demi-journée, voire plus. Les services de device provisioning proposés par HP font économiser ce temps en fournissant à l'utilisateur final un PC prêt à l'emploi. » Dans le cadre de la transformation digitale des entreprises, les services informatiques ont de nombreuses missions à gérer. Le temps de déploiement gagné grâce aux services HP Device Provisioning leur permet désormais de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

