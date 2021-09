Concurrence : des transporteurs routiers sanctionnés pour un boycott des start-up

L'autorité de la concurrence a annoncé jeudi 9 septembre 2021 avoir sanctionné plusieurs acteurs du transport routier de marchandises (bourse de fret, groupements de transporteurs, organisations syndicales). Ils ont été condamnés à des amendes dont les montants cumulés s'élèvent à 500 000 euros. Ils sont sanctionnés pour avoir organisé un boycott à l'encontre de nouveaux acteurs tentant de bousculer ce secteur avec des outils numériques.



La bourse de fret B2Pweb, et sa maison mère H2P, les groupements de transporteurs Evolutrans, Astre, Flo, Tred Union et ASTR, ainsi que les syndicats UNOSTRA et, plus tardivement OTRE sont concernés à des niveaux différents par cette condamnation.



Fretlink, Everoad, Chronotruck et Shippeo

Les faits incriminés se sont déroulés entre juillet 2016 et février 2018 et concernent Fretlink, Chronotruck (racheté par Gefco) et Everoad (rachetée par Sennder). Ces start-up cherchent à optimiser le transport de fret grâce à des plateformes de mise en relation entre les entreprises ayant des marchandises à expédier (chargeurs) et les transporteurs. Elles mettent notamment en avant auprès des chargeurs la traçabilité des marchandises, ce qui leur permet de se passer de tout intermédiaire.



D'autres acteurs, comme Shippeo, sont également arrivés sur ce marché en proposant des solutions technologiques permettant le suivi et la gestion de flotte de camions. "Ces actions de boycott et d’appels au boycott dirigées contre les plateformes numériques d’intermédiation et le logiciel de traçabilité Shippeo étaient destinées à entraver leur développement dans le secteur du transport routier de marchandises, et ont ainsi limité la concurrence et l’innovation", déclare l'autorité de la concurrence.



L'autorité évoque un coût environnemental

Cette dernière évoque également un dommage causé à l'économie tendant à "limiter les gains d’efficacité" associés au développement de ces plateformes. Que ce soit la plus grande mise en concurrence des transporteurs, les taux de commission inférieurs perçus par ces plateformes ou la réduction des "retours à vide", ce qui entraîne un coût financier supplémentaire pour le transporteur ainsi qu'un coût environnemental.



L'autorité de la concurrence tempère ses propos en ajoutant que ces nouveaux acteurs ont connu "une croissance marquée" pendant cette période. Aujourd'hui, seules Fretlink et Shippeo sont encore présentes au côté de la start-up allemande Sennder qui tente de s'imposer en Europe en rachetant Everoad et les activités européenne d'Uber Freight. Chronotruck, de son côté, s'est fait racheter par le spécialiste de la logistique automobile Gefco.