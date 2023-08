Des chercheurs affirment avoir découvert un matériau supraconducteur, potentiellement révolutionnaire

Des chercheurs sud-coréens ont-ils découvert le Graal de la physique moderne ? Depuis la publication fin juillet de leurs premiers travaux, la communauté scientifique est en ébullition. Car cette équipe, travaillant majoritairement au sein de la petite start-up Quantum Energy Research Center, assure pouvoir produire un matériau supraconducteur à température et à pression ambiantes, qui pourrait entraîner des avancées technologiques majeures.

Un matériau supraconducteur peut conduire un courant électrique sans aucune résistance et donc sans perte d'énergie. Il peut également repousser le champ magnétique, rendant possible la lévitation magnétique. Quelques dizaines de matériaux, comme l’aluminium, le plomb et le zinc, présentent cette caractéristique mais seulement à très basse température : au mieux sous -138 degrés Celsius, et plus généralement en se rapprochant du zéro absolu, soit -273 degrés Celsius.

Scepticisme

Cette contrainte représente un frein majeur pour l’utilisation des matériaux supraconducteurs, aujourd’hui réservés à quelques domaines, comme l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou l’informatique quantique. Baptisé LK-99, le matériau découvert par les scientifiques sud-coréens n’aurait, lui, pas besoin d’être refroidi pour devenir supraconducteur, ouvrant donc la voie à une multitude d’applications aujourd'hui impossibles ou trop complexes et coûteuses à mettre en place.

Pour le moment pourtant, il est encore impossible de confirmer les propriétés du LK-99. L’étude sud-coréenne, menée par un centre de recherche méconnu dont le site Internet est encore en construction, a en effet été publiée sur une plateforme de prépublication, sur laquelle les articles scientifiques ne sont pas soumis à une évaluation par les pairs. Et la découverte suscite le scepticisme de la communauté scientifique. “Soyons très prudents : équipe inconnue, institut inconnu, plusieurs détails étranges dans les manipulations”, souligne Julien Bobroff, professeur à l'Université Paris-Saclay.

Répercussions majeures

“À ce stade, le matériau ne peut être considéré comme supraconducteur à température ambiante”, estime de son côté la Société coréenne de la supraconductivité et de la cryogénie. Ce groupe d’experts vient ainsi de mettre en place un comité d’évaluation, demandant à Quantum Energy Research Center de lui fournir des échantillons de LK-99 pour pouvoir mener leurs propres expérimentations. Depuis dix jours, trois laboratoires chinois ont déjà reproduit le matériau pour tester ses propriétés, mais un seul assure avoir obtenu des résultats probants.

Un matériau supraconducteur à température ambiante pourrait avoir des répercussions majeures dans le domaine de la santé, des transports ou de l'énergie. Sur le secteur technologique, une telle avancée pourrait faciliter le développement des ordinateurs quantiques, qui doivent aujourd’hui être équipés de puissants cryostats pour se rapprocher du zéro absolu. Elle pourrait également déboucher sur de nouvelles puces, affichant des niveaux de performances plus élevés et une consommation d’énergie plus faible.