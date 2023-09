Des chercheurs développent un simulateur cardiaque pour former les cardiologues

Le Computer Vision Lab de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le département de cardiologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), et l'entreprise suisse Adis spécialisée dans l'imagerie médicale augmentée ont développé un simulateur cardiaque.

Comme les simulateurs de vols pour les pilotes

Ce simulateur, dont l'un est actuellement testé au CHUV, est composé d'un cathéter (long tuyau fin et souple), trois caméras stéréo et un dispositif informatique, détaillent les chercheurs. Les caméras génèrent "un nuage de points" du cathéter qui est transmis à "un réseau neuronal", lequel renvoie des estimations de la forme du cathéter en 3D en temps réel. L'objectif est de simuler le comportement d'un cathéter dans le coeur d'un patient, à la manière des simulateurs de vol pour les pilotes.



Cette expérimentation, baptisée Heart Augmented Reality Training System (HEARTS), poursuit deux objectifs. Le premier vise à former plus facilement les jeunes cardiologues à la cardiologie dite interventionnelle, c'est-à-dire tous les actes réalisés par voie endovasculaire. Une technique beaucoup moins traumatique que la chirurgie à coeur ouverte mais qui nécessite une longue formation.

Réaliser des planifications préopératoires

Le second objectif est de permettre aux chirurgiens de planifier les opérations avant de les réaliser. C'est particulièrement important pour les patients opérés d'un infarctus aigu du myocarde qui peuvent souffrir d'une cicatrice pouvant causer des arythmies ventriculaires malignes (troubles du rythme cardiaque) et une mort subite. Pour empêcher ce type de complication, les médecins font une ablation des "canaux conducteurs dangereux", ce qui nécessite une planification préopératoire méticuleuse. "Les cicatrices réelles du patient seront incorporées dans l'environnement de simulation dans lequel le tissu cardiaque est endommagé (...) qui a été modélisé à partir d'images IRM", a expliqué Pascal Fua, Professor of Computer Science au sein de l'EPFL.



Pour développer ce simulateur, le Computer Vision Lab a créé "ImHeart, un modèle de coeur 3D" qui modelise l'organe avec ses quatre cavités. Il prend en compte "les contraintes topologiques technologiques qui garantissent qu'elles s'emboîtent correctement". Ce modèle est paramétré par "un vecteur latent" à partir d'images issues d'imagerie par résonance magnétique (IRM). "L'objectif est d'automatiser entièrement la production de modèles de coeurs complets, y compris les cicatrices et les canaux de conducteurs", a expliqué Pascal Fua.