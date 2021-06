Des données concernant 1 000 clients américains de Mercedes accessibles sur une plateforme cloud

Mercedes-Benz a déclaré jeudi 24 juin que des informations personnelles concernant près de 1 000 clients et acheteurs potentiels aux Etats-Unis ont été rendues accessibles suite à une erreur. Le constructeur explique avoir été informé par l'un de ses vendeurs le 11 juin dernier de cette fuite de données mais ne précise pas le nom de ce vendeur. "Cette confirmation faisait partie d'une enquête en cours menée en coopération avec le vendeur", a expliqué sobrement Mercedes.



Ces données étaient accessibles sur une plateforme de stockage dans le cloud. Aucun de ses systèmes n'a été compromis et aucun fichier n'a été utilisé de manière malveillante, a toutefois voulu rassurer le constructeur. "La sécurité des données est une question sérieuse pour Mercedes-Benz USA. Notre fournisseur a confirmé que le problème est corrigé et qu'un tel événement ne peut être reproduit. Nous allons poursuivre notre enquête pour nous assurer que cette situation est correctement traitée", a indiqué Mercedes.



Numéros de permis de conduire et de sécurité sociale

Les données comprenaient entre autres des scores de crédit, certains numéros de permis de conduire et de sécurité sociale ainsi que des informations de paiement ou encore la date de naissance. Les clients concernés sont ceux ayant effectués des transactions ou réservé des modèles sur les sites web des concessionnaires et de l'entreprise entre janvier 2014 et juin 2017.



Ces informations n'étaient pas accessibles via une simple recherche sur internet, selon Mercedes. Il fallait disposer de logiciels et d'outils spéciaux pour les consulter. Mercedes a déclaré que toutes les personnes concernées pour des données concernant le permis de conduire, la carte de crédit ou le numéro de sécurité se verront offrir un abonnement gratuit de deux ans à un service de sécurité des données bancaires. Le constructeur de voitures de luxe n'a pas fourni plus de détails sur les mesures prises pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir.