Des employés de Tesla s'échangeaient des vidéos de clients capturées par les caméras des voitures

Équipées de six caméras extérieures, les voitures Tesla filment tout ce qui se passe autour d’elles. Officiellement, cela permet d’améliorer le système d’assistance à la conduite ou d’enregistrer une activité suspicieuse autour d’un véhicule stationné. Mais ces vidéos étaient aussi partagées entre les employés du constructeur, devenant régulièrement des “mèmes” sur la plateforme de messagerie interne, révèle l’agence Reuters.



Ces pratiques, confirmées par neuf anciens employés de la société californienne, étaient en vigueur au moins entre 2019 et 2022. Reuters n’a cependant pas réussi à déterminer si elles se poursuivaient ou si elles étaient encore autant répandues que par le passé. Contacté, Elon Musk n’a pas souhaité répondre à ces révélations - ni au fait qu’une vidéo partagée semble avoir été enregistrée dans son garage, en raison de la présence du véhicule submersible "Wet Nellie" utilisé par James Bond de 1977 et acquis par le milliardaire il y a dix ans.

Algorithme de machine learning

Les vidéos partagées entre les employés incluaient des accidents, dont au moins un qui impliquait un enfant, renversé par une voiture alors qu’il circulait à vélo. D’autres clips montraient les propriétaires des Tesla dans leur garage, en train, par exemple, de lancer une machine à laver. Ou encore des chiens ou des panneaux de signalisations amusants filmés pendant les trajets. Reuters évoque aussi des situations embarrassantes, comme une vidéo d’un homme entièrement nu.



Ces vidéos étaient, et sont toujours, recueillies avec l’accord des propriétaires. Elles sont enregistrées lors des trajets, dans le but d'entraîner les algorithmes d’intelligence artificielle qui se cache derrière le système d’aide à la conduite - et peut-être un jour derrière une fonctionnalité de conduite 100% autonome. Il y a quelques années, les caméras étaient également en marche lorsque la voiture était à l’arrêt, notamment dans les garages. Mais le constructeur assure avoir mis un terme à cette pratique.



Selon Reuters, ces vidéos partagées proviennent des équipes chargées par Tesla de visionner les images pour identifier manuellement certains éléments, comme les piétons, les panneaux de signalisation ou des véhicules de construction. L’objectif est d’aider les algorithmes d’apprentissage automatique, pour leur permettre de mieux analyser en temps réel les images filmées par les caméras externes. Et donc de prendre la bonne décision.

Mode sentinelle

Les six caméras peuvent encore capter des images lorsqu’une Tesla est stationnée, si le propriétaire a activé le mode sentinelle, qui lui permet d’être alerté si une “possible menace à proximité” est détectée. Depuis l’an passé, il est même possible de regarder en direct ces images depuis un smartphone. Cette fonctionnalité peut ainsi enregistrer des piétons, sans qu’ils ne soient au courant. Voire permettre d’espionner une personne en garant sa voiture devant son domicile.



Le mode sentinelle soulève donc de nouvelles questions sur le respect de la vie privée. En France, la Cnil explique avoir “connaissance de l'existence de ces dispositifs et des risques qu'ils peuvent impliquer”. Mais elle n’a encore pris aucune décision, alors que plusieurs fonctionnalités pourraient ne pas respecter des dispositions du Règlement sur la protection des données (RGPD).



Aux Pays-Bas, l’équivalent de la Cnil a rendu les conclusions de son enquête en février. Elle évoquait alors une “violation sérieuse de la vie privée”, réclamant certains changements. Mais elle n’avait pas sanctionné Tesla estimant qu’il incombait aux propriétaires de Tesla de respecter la loi.