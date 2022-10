Des industriels créent un label franco-allemand pour l'IA de confiance

Le collectif Confiance.ai, fondé par 13 industriels et organisations académiques françaises, s'associe au consortium allemand VDE afin de créer en 2023 un label franco-allemand pour l'IA de confiance.



Confiance.ai, créé en juillet 2021 dans le cadre des "Grands Défis" (un programme stratégique d'investissement dans les technologies de rupture financé à hauteur de 120 millions d'euros par an par le Fonds pour l’innovation et l’industrie), a pour but de favoriser l'industrialisation d'outils d'intelligence artificielle dite de confiance (transparente, sûre, fiable et éthique).



Financé par France 2030 à hauteur de 30 millions d'euros, il "ambitionne de créer une plateforme souveraine, ouverte, interopérable et pérenne d’outils logiciels pour favoriser l’intégration de l’intelligence artificielle de confiance dans les produits et services critiques". Il fédère une cinquantaine de partenaires incluant des start-up, des PME, des grands groupes (Air Liquide, Airbus, Atos, Naval Group, Renault, Safran, Sopra Steria, Thales, Valeo) et des organismes tels que le CEA, l'Inria, l'IRT Saint Exupery et l' IRT SystemX.



référentiel commun

De son côté, l'association VDE, dont le siège est à Francfort, rassemble 10 partenaires industriels, académiques et issus de la société civile : Bosch, Siemens, Technische Universität Darmstadt, SAP, ITAS/KIT, iRights.Lab, Ferdinand-Steinbeis-Institut, BASF, TÜV-SÜD, et IZEW Universität Tübingen. Il s'agit de l'une des plus importantes organisations technologiques d’Europe.



Les deux partenaires ont signé un Memorandum of Cooperation (MoC) concernant un label commun pour l'IA, avec en ligne de mire le futur règlement européen sur l'intelligence artificielle et ses normes harmonisées. Ce label a pour objectif de "fournir les lignes directrices et spécifications pour les applications d’IA et de préparer les écosystèmes à se mettre en ordre de marche en vue du respect de l’AI Act", indique un communiqué. Cela se fera au moyen d'un référentiel commun autour de caractéristiques de fiabilité, et d'indicateurs d’évaluation et de performance. Ce label aura ensuite vocation à être porté à l'échelle européenne.