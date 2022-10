Des meubles Ikea livrés par camion autonome au Texas

Un camion autonome pour livrer des meubles Ikea au Texas. L'entreprise suédoise d'ameublement a annoncé le 18 octobre 2022 avoir noué un partenariat avec Kodiak Robotics, une start-up américaine spécialisée dans le développement de camions autonomes. L'objectif : transporter quotidiennement des marchandises dans des camions autonomes Kodiak depuis un centre de distribution situé à Baytown jusqu'à un magasin situé à Frisco.

Un projet pilote de trois mois

Fondée par des anciens de Google, Uber et Lyft ayant planchés sur les technologies d'automatisation, Kodiak Robotics se concentre sur les systèmes de conduite autonome sur autoroute. La coopération avec Ikea a débuté en août dernier. Un chauffeur professionnel est présent dans le camion autonome : la marchandise est récupérée le matin à l'entrepôt et déposée au magasin en fin d'après-midi. Le camion fonctionne en mode autonome sur les grands axes routiers.



Les partenaires expliquent chercher à avoir une meilleure compréhension de comment la technologie de conduite autonome de Kodiak peut contribuer à améliorer la sécurité routière et les conditions de travail des conducteurs sur la longue distance. Les partenaires se sont mis d'accord sur un pilote de trois mois. Si tout se déroule bien, ils pourraient signer un partenariat pluriannuel et augmenter le nombre de magasins et entrepôts Ikea concernés, rapporte Forbes.

Kodiak multiplie les tests

Kodiak Robotics a annoncé avoir levé 125 millions de dollars l'année dernière. Un apport financier qui doit l'aider à accélérer le lancement d'un service commercial avec sa technologie de conduite autonome pour les camions. L'été 2021, son CEO expliquait avoir techniquement un système autonome de niveau 2 SAE. Depuis, elle a multiplié les essais et récemment annoncé le lancement d'opérations commerciales entre Dallas et Oklahoma City, ainsi qu'entre Dallas et San Antonio depuis mi-2021.



Ikea, entreprise mondialement connue pour ses meubles, cherche à rester à la pointe de l'innovation. Elle a par exemple sortie une application de réalité augmentée permettant de visualiser dans une pièce plusieurs références de meubles qu'elle vend. Ikea a également des projets du côté de la maison connectée. Plus récemment encore le Suédois a lancé l'application Ikea Kreativ avec laquelle il est possible de scanner une pièce pour en obtenir une réplique en 3D afin de visualiser différents meubles Ikea.