Des minibus autonomes pour le transport public à Châteauroux en 2026

Mach2 est le projet de déploiement d’une flotte de six minibus autonomes dédiés au transport de passagers, qui devrait entrer en service en 2026 dans le centre ville de Châteauroux, une commune d’environ 43 000 habitants située dans l'Indre, en région Centre-Val de Loire. Il est porté par un consortium composé de six acteurs français de la mobilité (Alstom, EasyMile, Equans, Keolis, Renault Group et StatInf), et soutenu par le Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires ainsi que par Bpifrance dans le cadre du plan France 2030.

Un service public de transport autonome et gratuit

Dans trois ans donc, les habitants de Châteauroux devraient pouvoir se déplacer au sein de minibus électriques automatisés de niveau 4, c’est-à-dire sans opérateur de sécurité à bord. La flotte sera supervisée à distance dans un centre de contrôle dédié.

Ce service, intégré au réseau de bus de la ville "Horizon", sera entièrement gratuit, comme tous les transports en commun de Châteauroux Métropole depuis le 22 décembre 2001. L’agglomération avait fait un choix précurseur à l’époque qui a depuis inspiré plusieurs communes. Il s’agira, selon le communiqué commun, "du premier déploiement à cette échelle d’un service de mobilité autonome de niveau 4". Sauf si d'ici là la commune se fait doubler.

Des minibus Renault équipés du système de conduite d’EasyMile

Chaque membre du consortium contribue au projet dans son domaine d’expertise. Les véhicules, mesurant 6 mètres de long, sont fournis par Renault Group, et leur système de conduite autonome par la start-up toulousaine EasyMile.

La jeune pousse StatInf se charge de la validation des éléments de logiciel critiques et de la sûreté des logiciels embarqués. Alstom s’occupe de l’infrastructure connectée et des protocoles de communication : l’entreprise apporte notamment le système d’interaction avec les feux tricolores.

Un service exploité par Keolis avec l’aide d’Equans

Keolis sera aux manettes pour l’exploitation et la maintenance du nouveau service de transport et sera appuyé par Equans (groupe Bouygues), qui livrera le système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageur. Il devra être capable de superviser en temps réel une flotte mixte comprenant des véhicules autonomes et classiques et intégrera la gestion des itinéraires, le suivi de l’état de charge des véhicules, l'information des voyageurs et la communication avec le poste central.

Mach2 confirme l’intérêt de la ville de Châteauroux pour les expérimentations en matière de conduite autonome. En début d’année, on apprenait que deux navettes EasyMile sans opérateur à bord seraient déployées sur le site de son Centre National de Tir Sportif (CNTS) pour permettre aux spectateurs et aux athlètes de parcourir les 1,5km qui séparent le parking principal des stands de tirs lors des Jeux Olympiques de 2024. Elles seront également exploitées par Keolis.