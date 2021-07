Des robots taxis de DeepRoute accessibles aux habitants de Shenzhen

DeepRoute, fournisseur de solutions de conduite autonome de niveau 4 SAE, a ouvert le 19 juillet 2021 son programme de robot taxi aux habitants de la ville de Shenzhen, en Chine. Une première pour la start-up. Une vingtaine de véhicules autonomes sont déployés dans le Central Business District de Shenzhen et desservent plus de 100 points d'embarquement et de débarquement, notamment près des lieux populaires et des centres de vaccination contre le Covid-19.



"Nous avons depuis plus de deux ans maintenant mis à l'essai nos véhicules à conduite autonome à Shenzhen, a déclaré Xuan Liu, partenaire et vice-président de DeepRoute. Nous sommes ravis de lancer ce programme et nous avons hâte d'augmenter progressivement le nombre de véhicules disponibles et la zone d'opération couverte".



124 kilomètres couverts par DeepRoute

Créée en 2019, DeepRoute propose un système de niveau 4 SAE qui intègre toutes les fonctions de la technologie de conduite autonome telles que la détection, la cartographie HD, la localisation, la perception, la planification et le contrôle, la simulation et une plateforme de données dans le cloud. Le robot taxi détecte ainsi les objets environnants et prédit la trajectoire des véhicules alentour.



DeepRoute assure que ses véhicules autonomes peuvent circuler de jour comme de nuit ainsi que part temps de pluie. En cas de dysfonctionnement, la start-up peut contrôler ses véhicules à distance. Après avoir parcouru 1 million de kilomètres en toute sécurité dans quatre villes différentes à travers le monde, les robots taxis de DeepRoute couvrent une zone d'environ 124 kilomètres de routes publiques dans le cadre du programme mené à Shenzhen.



Les taxis sont proposés gratuitement à toute personne âgée de plus de 18 ans. Pour bénéficier de ce programme, les habitants de la ville doivent passer par un processus de candidature à travers le compte WeChat officiel de DeepRoute. Les candidatures sont examinées puis, les utilisateurs reçoivent un code d'invitation pour activer le service.



Shenzhen, Capitale chinoise de la conduite autonome ?

Avec ce service de robot taxi, la ville de Shenzhen s'illustre un peu plus comme étant la capitale de la conduite autonome en Chine. La ville chinoise compte environ 800 start-up spécialisées dans ce domaine, rapporte le South China Morning Post. AutoX a récemment déployé des véhicules autonomes sans opérateur de sécurité dans cette ville. Elle est ainsi devenue la première start-up à réaliser de tels essais en Chine.



L'assemblée législative locale examine par ailleurs un projet de réglementation sur les véhicules intelligents et connectés. Celui-ci devrait couvrir l'ensemble de la chaîne de développement de la conduite autonome, depuis les essais sur route jusqu'à la gestion de la responsabilité juridique, en passant par les permis d'exploitation, les accidents de la route et le traitement des infractions, détaille le média local. Une clarification juridique qui vise à inciter les start-up et entreprises à venir tester leurs véhicules à Shenzhen.