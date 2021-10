Des vidéos montrant le "Quest Pro" fuitent en amont de l'annonce à Facebook Connect

Comme c'est désormais souvent le cas avant une annonce produit, des détails sur le prochain casque de réalité virtuelle de Facebook ont fuité en amont de sa conférence Connect, qui se tiendra jeudi 28 octobre. L'entreprise ne peut cependant s'en prendre qu'à elle-même, car c'est depuis ses propres serveurs que quatre vidéos présentent des cas d'usages du produit ont été découvertes.



Ce casque "Quest Pro", sur lequel des rumeurs courent depuis des mois, est une évolution de l'Oculus Quest 2, un appareil tout-en-un principalement dédié aux jeux vidéo. Comme les vidéos le montrent, il semble être plus adapté à un usage professionnel, notamment à l'aide de caméras couleurs qui permettront une meilleure expérience de réalité augmentée par "passthrough".



Ce nouveau modèle, qui devrait être proposé sur un segment plus haut de gamme, bénéficie d'un design revu et corrigé avec un poids mieux réparti (la batterie semble être placée à l'arrière) et une partie frontale beaucoup plus compacte, probablement grâce à l'utilisation de nouvelles lentilles dites "pancake" en lieu et place des traditionnelles lentilles de Fresnel. Ces nouvelles lentilles sont appelées à devenir la norme dans l'industrie, et équipent déjà le Vive Flow, qui a été annoncé le 14 octobre pour prendre Facebook de vitesse.



Il dispose également de contrôleurs plus avancés qui gèrent eux-mêmes le suivi de leurs déplacements dans l'espace en intégrant chacun deux caméras. Cela devrait pousser leur excellent tracking encore plus loin, car il sera désormais complètement indépendant du casque. Un système qui est néanmoins plus gourmand en énergie, et qui sera compensé par une base de recharge pour le casque et les contrôleurs. Ces derniers seront donc a priori équipés de batteries internes au lieu d'utiliser une pile AA.



Aucune information n'est disponible sur la résolution d'affichage ou sur la puissance de calcul, mais cette dernière du moins devrait continuer à être assurée par le même processeur Snapdragon XR2 de Qualcomm.



Les vidéos qui ont fuité mettent en avant les interactions sociales, à la fois dans le cadre professionnel (inspection d'une maquette 3D de bâtiment en réalité augmentée avec un interlocuteur distant) et dans le cadre récréatif (partie à deux personnes dans Beat Saber puis visionnage d'un film à trois).



Enfin, un cas d'usage de suivi intégral du corps (full body tracking) est présenté, visiblement par le biais d'un miroir que les caméras du casque utilisent pour percevoir les mouvements du corps et les retranscrire en temps réel. Ces capacités s'ajoutent à celles dont dispose déjà l'Oculus Quest 2 : suivi des mains sans contrôleurs, utilisation du casque avec un clavier en remplacement d'un ordinateur pour du travail bureautique, etc.



Ces vidéos ne sont probablement qu'un aperçu des capacités de ce futur casque, dont le prix reste inconnu. L'Usine Digitale aura tous les détails jeudi, ainsi que le reste des annonces de Connect 2021, qu'il sera possible de suivre en ligne.