Descartes Underwriting lance une filiale pour assurer elle-même les ETI

L'assurtech prometteuse Descartes Underwriting, intermédiaire pour l'assurance climatique paramétrique, annonce le lancement de sa filiale Descartes Insurance, un assureur de plein exercice titulaire d'un agrément auprès de l'ACPR.

Couvrir aussi les ETI et les grosses PME

Descartes Underwriting opérait jusqu'à présent comme un souscripteur et un gestionnaire de sinistres, en s'adressant à ses clients grands comptes à travers des courtiers grands risques. Le risque était porté par d'autres assureurs et réassureurs. Les solutions de Descartes Underwriting exploitent les données en temps réel issues d'images satellites et radar, de statistiques officielles, de stations météo et de capteurs connectés, pour calculer le risque et déclencher automatiquement les indemnisations en cas de sinistre (inondation, tempête, sécheresse, tremblement de terre…).



Descartes Insurance est une compagnie d'assurance à part entière, qui pourra assurer elle-même ses clients en distribuant ses produits via les courtiers. La société explique que cela lui permettra de couvrir une typologie plus large de clients (grosses PME, ETI) en France et bientôt dans d'autres pays européens.



Avec le risque cyber, le risque lié aux catastrophes naturelles est l'autre grand sujet d'actualité pour les assureurs, pour lequel il existe un problème à la fois de capacité de couverture et de modélisation du risque. Deux domaines dans lesquels il y a une place à prendre pour de nouveaux entrants capables d'apporter une valeur ajoutée lors de la souscription.

100 millions de dollars de primes

"C’est une nouvelle étape décisive dans le développement de notre groupe, déclare Tanguy Touffut, président de Descartes Underwriting et président non-exécutif de Descartes Insurance, dans un communiqué. Nous voulons incarner une nouvelle génération d’assureurs soutenue par les leaders de l’industrie de l’assurance et de la réassurance. En combinant des structures d’assurance innovantes, des technologies performantes, et notre propre capacité, nous protégeons les assurés contre l’ensemble des risques climatiques et émergents avec une efficacité inégalée."



Le groupe présent dans 12 pays annonce avoir collecté plus de 100 millions de dollars de primes cette année, auprès de 250 clients. Il mise sa croissance sur la technologie, avec un effectif de plus de 120 salariés composé notamment de doctorants spécialisés dans la data et de spécialistes du climat. En janvier 2022, Descartes Underwriting avait bouclé un tour de table de 120 millions de dollars en série B mené par Highland Europe.