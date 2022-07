Désormais il est possible d'acheter des produits depuis la messagerie Instagram

Instagram lance une nouvelle fonctionnalité pour favoriser l'e-commerce sur le réseau social. Depuis le 18 juillet 2022 il est possible de faire des achats directement depuis la messagerie du réseau social de partage de photos. A l'occasion d'une discussion avec un petit commerce affilié, il est possible de poser des questions, réaliser un achat et suivre la commande depuis le chat.



Utilisation de Meta Pay

Il suffit de dire à la marque quel est le produit désiré, éventuellement personnaliser ce produit, et puis passer sa commande. Le tout directement depuis le service de messagerie d'Instagram. Dans la même discussion, les commerçants pourront confirmer la commande, créer des demandes de paiement et percevoir le paiement. Pour compléter l'achat il faut logiquement passer par Meta Pay, la solution de paiement maison du groupe : un message avec le produit commandé et son prix s'affiche.



Meta Pay est le nouveau nom de Facebook Pay, le système de paiement à commun à toutes les applications que le groupe a lancé fin 2019. Meta assure qu'un milliard de personnes envoient chaque semaine un message à une entreprises à travers toutes ses applications, que ce soit pour discuter avec une marque, demander de l'aide ou tout simplement interagir avec le commerçant.



L'entreprise de Mark Zuckerberg cherche à favoriser l'e-commerce sur ses réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et WhatsApp. Régulièrement, Meta intègre de nouvelles fonctionnalités allant dans ce sens. L'idée est de monétiser les services proposés grâce à sa présence presque monopolistique dans la publicité en ligne et les outils d'interaction sociale.