Deux inculpations dans le vol astronomique de 647 000 bitcoins à la plateforme Mt. Gox

La justice américaine dévoile un peu plus ses cartes dans l’un des hacks les plus célèbres de l’histoire des cryptomonnaies. Le parquet du district sud de New York vient en effet de publier un nouvel acte d'accusation dans le dossier du piratage de Mt. Gox, "une étape importante" censée montrer la détermination judiciaire à voir aboutir cette enquête, selon le procureur général adjoint Kenneth Polite.



L’acte d’accusation, un document datant de 2019 mais jusqu’ici gardé secret, vise deux ressortissants russes, Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner. Ces deux hommes, dont on ignore la localisation actuelle, sont soupçonnés d’avoir blanchi les 647 000 bitcoins volés à la plateforme. Mt. Gox, repris en 2011 par le français Mark Karpelès, un temps accusé d’être derrière ce vol, était alors l’échangeur de crypto numéro un dans le monde.

Serveur piraté

Avec des hackers aux identités non précisées, les deux russes âgés respectivement de 43 et de 29 ans sont également accusés d’avoir piraté en septembre 2011 un serveur de l’entreprise au Japon. Ce qui leur aurait permis de faire main basse sur les précieuses clés privées de propriétaires de crypto-actifs conservées sur ce support informatique. Selon la justice américaine, les malfaiteurs auraient ensuite discrètement volé des bitcoins pendant trois ans, jusqu’à la fermeture de la plateforme au printemps 2014.



Additionnés, ces vols perlés ont fini par atteindre un total astronomique de 647 000 bitcoins, soit au cours actuel 15,6 milliards d’euros. Autant de crypto-actifs que les voleurs ont dû ensuite blanchir. Selon les enquêteurs américains, une partie des fonds ont abouti sur des comptes bancaires à l’étranger, soit environ 6,6 millions de dollars, tandis que 300 000 bitcoins ont été recyclés via une plateforme d’échange au nom pas précisé.

Poursuites contre un troisième russe

Si tous les détails ne sont pas publics, le rôle d’une autre plateforme, BTC-e, a été mis en exergue par la justice américaine. L’un des mis en cause, Alexey Bilyuchenko, est ainsi accusé d’avoir joué un rôle actif dans la création de ce site, une gigantesque blanchisseuse d’argent sale dont la création a vraisemblablement été motivée par le problème logistique de blanchiment causé par le piratage de Mt. Gox.



BTC-e a déjà valu d’importants déboires judiciaires à un autre russe impliqué dans ses opérations, Alexander Vinnik, arrêté en 2017 en Grèce pendant ses vacances. Accusé en France d’avoir blanchi les rançons récoltées par le rançongiciel Locky, il a été condamné à cinq ans de prison avant d’être extradé aux Etats-Unis. Outre-atlantique, ce russe surnommé M. Bitcoin est également soupçonné d’avoir joué un rôle dans le blanchiment des bitcoins volés à Mt. Gox.



Certes, comme l’a remarqué sur twitter Kim Nilsson, l’un des informaticiens qui a enquêté sur le piratage de la plateforme japonaise, il n’est pas clair si la justice américaine a pu identifier tous les hackers impliqués dans ce lucratif piratage informatique. Mais "il est rassurant de voir que l'acte d'accusation s'aligne sur les résultats de notre propre enquête", a salué ce spécialiste qui s'était investi dans la traque des bitcoins volés.