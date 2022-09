Devialet, Gojob, Eovolt… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Devialet a levé 50 M€

Enceintes et écouteurs premium.

Secteur : Mode, Luxe

Investisseurs : Crédit Mutuel Equity, Bpifrance



Gojob a levé 23 M€

Agence d’intérim en ligne.

Secteur : RH, Education

Investisseurs : Amundi, la Banque des Territoires, Breega Capital, KOIS, Alter-Equity



Eovolt a levé 16 M€

Vélos électriques pliables.

Secteur : Transport

Investisseurs : Raise Impact, Financière Arbevel



Standing Ovation a levé 12 M€

Substituts fromagers.

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire

Investisseurs : Astanor Ventures, Peakbridge, Seventure Partners, Big Idea Ventures, Good Startup



Cuure a levé 10 M€

Cure de compléments alimentaires.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseurs : JamJar Investments, Verlinvest, CapAgro



Le Mercato de l’Emploi a levé 10 M€

Réseau national de recruteurs indépendants.

Secteur : RH, Education

Investisseurs : Ring Capital, Ixo Private Equity



Rosaly a levé 7,5 M€

Gestion de demandes d’acompte sur salaire.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseurs : Fin Capital, The Treasury VC, FJ Labs, Auxxo, LeFonds VC, Clocktower, Kraken Ventures, Audeo Ventures, Sie Ventures, Moving Capital



Wizaly a levé 6 M€

Logiciel d’analyse de marketing mix.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Innovacom, French Founders, Ankaa Ventures, Galia Gestion



Obat a levé 6 M€

Logiciel de devis et factures pour le bâtiment.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Truffle Capital, Evolem, Holnest



SiVIEW a levé 5,5 M€

IA pour la santé visuelle.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseur : LBOFrance



Capsule Corp Labs a levé 4,8 M€

Conseil et déploiement de solutions NFT.

Secteur : Entreprise de Services du Numérique

Investisseurs : Omnes Capital, Revam, DFG, business angels



Le Fourgon a levé 4,5 M€

Livraison de boissons en bouteilles consignées.

Secteur : Économie sociale et solidaire, développement durable

Investisseurs : ID4 Ventures, Kima Ventures, Teampact Ventures, business angels



ProfessorBob.AI a levé 4 M€

IA au service des élèves et des professeurs.

Secteur : RH, Education

Investisseurs : Innovacom, Inco Ventures



Imparfaite a levé 3 M€

Marketplace de vêtements de seconde main.

Secteur : Mode, Luxe

Investisseur : Alter Equity



Monga a levé 2 M€

Gestion technique d’actifs immobiliers.

Secteur : Immobilier, Construction

Investisseurs : Axeleo Capital, business angels



Nutropy a levé 2 M€

Protéines produites par fermentation.

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire

Investisseurs : Beast Ventures, Big Idea Ventures, Veg Capital, Trellis Road, Techmind VC, FoodHack



Berny a levé 2 M€

Emballages consignés.

Secteur : Économie sociale et solidaire, Développement durable

Investisseurs : Epopée Gestion, Pays de la Loire Participations, business angels



Reecall levé 2 M€

Productivité et gestion des appels entrants.

Secteur : Télécommunication

Investisseurs : Evolem, Newfund, Kima Ventures



Cozy Air a levé 1,5 M€

Service pour améliorer la qualité de l’air intérieur.

Secteur : Immobilier, Construction

Investisseurs : Point Nine, Kima Ventures, Seedcamp, Acadian venture



LocallyTeams levé 1 M€

Plateforme B2B de mise en relation d’entreprises et de techniciens.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Odyssey, Bpifrance, CIC, BPCE



MyJugaad a levé 880 000 €

Mobilité résidentielle des publics fragiles.

Secteur : Services à la personne

Investisseurs : Generali Investissement à Impact, France Active, Club Invest IDF



SmartVideo a levé 600 000 €

Gestion de projets vidéo.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : business angels



WeCasa a levé 150 000 €

Plateforme de réservation de prestations à domicile.

Secteur : Services à la personne

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.