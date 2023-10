Diabolocom s'offre la start-up Phedone pour mettre l'IA au coeur de la relation client

L'entreprise Diabolocom, qui propose une solution cloud de gestion de la relation client pour les centres de contact, annonce ce lundi 2 octobre l'acquisition de la start-up Phedone. Le montant de l'acquisition n'a pas été dévoilé.



Créé en 2005 et présent dans six pays, Diabolocom propose son logiciel SaaS pour les centres d'appels à plus de 350 entreprises, telles que Carrefour, ManoMano, La Poste et Leboncoin. Il permet de gérer la relation avec les clients via tous les canaux de communication. "Notre force est notre positionnement complètement intégré avec un pied dans les télécoms et un pied dans le logiciel", a détaillé Frédéric Durand, le fondateur et CEO de l'entreprise, à L'Usine Digitale.

Devenir l'alternative européenne à Genesys

L'ambition de Diabolocom est grande : "devenir l'alternative européenne à Genesys [le concurrent américain, ndlr]". Pour y arriver, elle veut continuer à développer sa technologie en y ajoutant de nouvelles briques. D'où l'acquisition de Phedone, fondée par Jonathan Foureur, ancien chef de produit chez Diabolocom et head of AI désormais. "Il faut vraiment voir cette opération comme une acquisition de R&D appliquée", a confié le CEO de Diabolocom.



Phedone a développé un logiciel qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, d'analyser les tickets clients et les tickets supports à travers la voix du client. "Côté opérationnel, cela permet de traiter plus efficacement les demandes et les interactions avec les clients, nous a expliqué Jonathan Foureur. Côté management, cela permet de comprendre les signaux faibles via les sujets abordés."



Fin 2022, il raconte que Phedone a voulu prendre le tournant de l'IA générative. "Cette technologie permet par exemple la génération automatique du résumé d'un appel" détaille-t-il. Au lieu que l'agent du centre d'appel mette plusieurs heures à rédiger un compte-rendu des échanges et de prendre les mesures nécessaires, l'algorithme est capable de "comprendre l'appel à un niveau supérieur, les actions évoquées et de potentiellement enclencher automatiquement les actions nécessaires".

Un assistant virtuel de l'agent

A la fameuse de question de la suppression de postes provoquée par ce type de technologie, Jonathan Foureur se veut très clair : "qui va s'occuper demain de rendre le client plus satisfait ? Certainement pas une IA quoi qu'il arrive !". Selon lui, l'IA permet de "dégager du temps de qualité aux agents" et l'aide "à opérer plus facilement". "Un véritable assistant virtuel de l'agent !", ajoute Frédéric Durand.