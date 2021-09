Dice lève 122 millions de dollars pour sa plateforme de billetterie et de découverte d'artistes

Dice, start-up qui veut bousculer le monde de la billetterie pour les concerts et autres spectacles, lève 122 millions de dollars. Une levée de fonds en Série C annoncé lundi 27 septembre 2021 par la pépite britannique. Dice a levé ces fonds auprès du SoftBank Vision Fund 2 ainsi que de Tony Fadell, Blisce, Xavier Niel, Mirabaud Private Equity, Cassius et Evolution.



Un algorithme de recommandation

Fondée en 2014, Dice s'est concentrée dans un premier temps sur le marché de la billetterie. La start-up se positionne comme un intermédiaire connectant directement les lieux de spectacles aux artistes et aux fans.



Le but est que les spectateurs achètent leurs billets au juste prix et qu'ils puissent facilement être tenus au courant des spectacles qui pourraient les intéresser. Une fonctionnalité de liste d'attente perme aux fans d'être prévenus de la mise en vente des tickets avec une possibilité de remboursement pour les spectacles à guichet fermé.



Dice assure empêcher la revente des billets sur d'autres sites et son algorithme de recommandation est responsable de plus de 40% des billets vendus. Une aubaine pour les artistes qui veulent se faire connaître auprès d'une audience plus large. Pour les artistes, la plateforme leur permet de créer et gérer des événements, de suivre les ventes et être payés.



Dice s'est tourné vers les événements en ligne

Une stratégie qui s'est élargie aux événements en ligne. Dice assure avoir été pionnier dans la vente de billets pour des événements en ligne lorsque la pandémie de Covid-19 a entraîné la fermeture des salles de spectacles et la mise en place de confinements. La start-up se targue d'avoir alimenté plus de 6 400 diffusions en direct à ce jour que ce soit dans la musique, les arts et la culture.



Avec cet apport financier, Dice veut étendre le nombre d'artistes présents sur sa plateforme, atteindre plus de fans et plus de lieux de représentation. La plateforme s'est déployée en France, aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie, en Inde et en Australie. Au vue de sa croissance, Dice estime que 49 000 artistes et créateurs utiliseront ses services d'ici la fin de l'année 2022.



La start-up souhaite étoffer ses équipes, renforcer son offre de diffusion en direct et lancer de nouveaux programmes de développement pour les artistes qui permettront à la plateforme de fonctionner avec encore plus d'artistes sur leur stratégie de live.