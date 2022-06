Digiposte certifie les fiches de paie grâce à la blockchain

Chaque mois, 3 millions de bulletins de paye sont envoyés dans le coffre-fort numérique de Digiposte, qui les héberge et les certifie (ils sont reconnus comme des originaux numériques). Sa solution de "coffre-fort RH" permet aux entreprises de dématérialiser ce processus. Mais si le salarié téléchargeait son bulletin et le sortait du coffre-fort, il perdait son certificat d'authenticité. C'est pour pallier ce problème que Digiposte a noué un partenariat avec la plateforme Archipels, qui utilise une blockchain pour certifier les documents.



Lutter facilement contre la fraude

En ancrant l'empreinte numérique (concrètement, une suite alphanumérique) d'un document dans la blockchain d'Archipels, cela lui confère une "valeur probante immuable", déclare Digiposte dans un communiqué. Les fiches de paie authentifiées peuvent ainsi servir dans le cadre d'un dossier de souscription à la banque ou chez un assureur, ou pour être transmises à un professionnel de l'immobilier. Archipels met à disposition de ces professionnels son API, qui leur permet de vérifier l'authenticité d'un document simplement. Sa blockchain est portée par EDF, Engie, La Poste et la Caisse des Dépôts.



Dans la mesure où seule l'empreinte numérique du document est dans la blockchain, la solution ne stocke aucune donnée personnelle.



Par la suite, Digiposte étendra la solution à tous les documents certifiés reçus dans sa boîte aux lettres numérique (diplôme, quittance de loyer…), qui fait également office de coffre-fort. Digiposte communique sur 8 millions de comptes hébergés, plus de 10 000 entreprises ou organisations clientes, et plus de 5 millions de documents ajoutés chaque mois.