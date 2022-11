Digital Virgo, le Lyonnais spécialisé dans le paiement télécom, s'introduit en bourse

Digital Virgo, spécialiste des solutions de paiements mobile, s'introduit en bourse. Le Lyonnais a annoncé le 17 novembre 2022 vouloir fusionner avec le SPAC Goal Acquisitions Corp et lever 100 millions de dollars à l'occasion de son introduction au Nasdaq. Un SPAC ou société d'acquisition à vocation spécifique est une coquille vide introduite en bourse dans le seul but de fusionner dans un second temps avec une société non cotée. Cette dernière rentre alors en bourse de façon contrôlée.



Ils espèrent clore la transaction au premier trimestre 2023. Les actions de Digital Virgo seront échangées à 10 dollars à ses débuts sur le marché et l'entreprise sera valorisée 513 millions de dollars. Suite à cette introduction en bourse, Digital Virgo veut poursuivre son développement notamment en Amérique du Nord et sur ses autres marchés clés.

Des solutions de paiement via les opérateurs télécoms

Digital Virgo a été fondée en 2008 et a décroché le statut d'établissement de paiement en Europe en 2020. L'entreprise est spécialisée dans les solutions de paiements mobiles via les solutions de facturation des opérateurs de télécoms. Ces derniers sont connectés à des milliards de personnes et peuvent facturer toute personne possédant une carte SIM sans avoir besoin de justificatifs bancaires ou de carte de crédit.



Concrètement Digital Virgo connecte les marchands aux opérateurs télécoms. Les premiers peuvent ainsi proposer des solutions de paiement simplifiées à leurs clients comme : la facturation directe sur la facture mensuelle mobile ou via les crédits de la carte SIM prépayée (fonctionne sur tous les appareils mobiles), une solution de micropaiement via l'envoie d'un SMS à un numéro (paiement du coût de l'envoi du SMS sur la facture mobile), des numéros surtaxés, l'USSD (ce protocole permet de déclencher un service d'envoi de messages sans coût ni connexion Internet), et les solutions de wallets qui permettent de déposer de l'argent sur un compte connecté à un numéro.

Des partenariats avec 150 opérateurs télécoms

Digital Virgo a construit une plateforme qui répond aux besoins de divers secteurs comme les médias, le sport, le divertissement, le jeu, le commerce, les finances et d'autres encore. Sa solution est tout particulièrement utile pour ceux qui n'ont pas de banque ou des alternatives limitées dans les pays faiblement bancarisés, notamment en Afrique. Digital Virgo souhaite renforcer l'engagement en proposant en proposant de nouveaux types de contenus.



Aujourd'hui l'entreprise a déjà noué des partenariats avec 150 opérateurs de télécoms à travers le monde et a passé 300 contrats commerciaux. Elle assure avoir 2 milliards d'utilisateurs et gérer 9 milliards de transactions par an. Le Lyonnais affirme être rentable depuis au moins les sept dernières années. L'entreprise revendique un chiffre d'affaires de 390 millions d'euros sur 2021 et vise 436 millions d'euros sur 2022 (soit une croissance de 12%). En début d'année prochaine elle va devoir faire ses premiers pas aux côtés d'autres valeurs technologiques qui sont aujourd'hui bousculées dans un contexte économique difficile.