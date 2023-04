Digitalisation des entreprises : Esker sauve sa croissance grâce à l'international

Coté à la Bourse de Paris, l'éditeur de logiciels et de solutions SaaS Esker vient d'annoncer des résultats consistants, à savoir un bénéfice net de 18 millions d'euros et un chiffre d'affaires 2022 de 159 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport à 2021.



"L'Amérique du Nord et l'Asie restent dynamiques et compensent le léger ralentissement en Europe, où nous sommes tout de même en croissance de 3%", commente Emmanuel Olivier, directeur général de cette entreprise qui emploie un millier de personnes, dont 500 en France, à Villeurbanne et Paris. L'entreprise lyonnaise vient d'ouvrir une filiale à Gand (Belgique) pour se rapprocher des sièges sociaux des multinationales au Benelux.

Acquisitions dans la fintech en 2023

Esker a doublé son activité en cinq ans grâce à son logiciel Esker on demand, qui dématérialise toutes les tâches chronophages de la comptabilité d'entreprise, en générant automatiquement les factures clients et les règlements aux fournisseurs. Elle s'appuie sur une base de 2700 clients dans une cinquantaine de pays, dont Danone, Manitou, les Chantiers navals de l'Atlantique, LVMH...



En 2022, elle a repris une start-up anglaise d'une trentaine de personnes, Market Dojo, qui la renforce dans le sourcing de fournisseurs. "En automatisant les appels d'offres et les demandes de devis, on facilite la fonction achats de nos clients. Nous y réfléchissions depuis quelque temps, cette acquisition nous permet d'avancer", explique Jean-Michel Bérard, fondateur et président d'Esker.

Détection automatique des fraudes à la facturation

Les ingénieurs et développeurs d'Esker travaillent sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans la reconnaissance de documents, pour la détection des fraudes à la facturation. Un brevet a été déposé aux Etats-Unis sur l'autocoding : l'ERP utilise l'IA pour ajouter des données sur la facture initiale afin de renforcer sa sécurité.



Autre nouveauté dans le panel des solutions d'Esker, un affacturage inversé adopté par les Chantiers navals de l'Atlantique. Afin de préserver l'écosystème des soustraitants, et pour tenir les délais de livraison des navires, le chantier de Saint-Nazaire a adopté ce mode de paiement anticipé pour ceux qui sont en manque de trésorerie.



Enfin Esker, qui vient de présenter vendredi ses résultats annuels, prévoit des acquisitions en 2023 "autour du paiement et de la gestion de trésorerie", dit Jean-Michel Bérard.