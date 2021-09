Discord lève 500 millions de dollars pour lancer de nouvelles fonctionnalités

Discord lève 500 millions de dollars. La plateforme communautaire, très populaire notamment auprès des "gamers", a annoncé cette levée de fonds jeudi 16 septembre 2021. Ce tour de table a été mené par Dragoneer Investment Group, Baillie Gifford & Co, Coatue Management, Fidelity Management & Research Co. et Franklin Templeton. D'autres investisseurs historiques ont également participé.



Suite à ce tour de table, Discord est valorisé 15 milliards de dollars, précise Bloomberg. Soit plus du double de sa précédente valorisation établie à 7 milliards de dollars lors de sa levée de fonds annoncée en décembre 2020. Et Discord ne séduit pas que les investisseurs, puisqu'il revendique 150 millions d'utilisateurs actifs par mois.



De nouveaux outils de réalité augmentée ?

Le réseau social explique vouloir utiliser cet investissement pour développer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils et renforcer ses équipes. Ces nouvelles fonctionnalités pourraient être liées à son rachat d'Ubiquity6, une start-up spécialisée dans les applications de réalité augmentée.



La plateforme de discussion textuel et vocal est plébiscitée par les joueurs de jeux vidéo. Ils peuvent communiquer gratuitement par vidéo, à l'oral et à l'écrit. Les groupes de discussion sont répartis en salles spécifiques (publiques ou privées), mais l'identité des utilisateurs reste la même sur tout le réseau. Les utilisateurs peuvent également discuter en tête en tête. Si ce réseau social est très largement utilisé dans le monde du jeu vidéo, il a connu un véritable boom avec la pandémie de Covid-19 et son usage s'est largement diversifié.



Plusieurs entreprises se sont intéressées de près à Discord et des discussions sur un éventuel rachat auraient été menées avec Epic Games et Amazon. Aucune discussion n'a abouti et Discord a même rejeté une offre de rachat à plus de 10 milliards de dollars de Microsoft, préférant poursuivre seul le développement de sa plateforme.