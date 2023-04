DJI a présenté la nouvelle version Inspire 3 de son drone dédié au cinéma

Le fabricant chinois de drones DJI a dévoilé le 13 avril 2023 un nouveau drone dédié au monde du cinéma. L’appareil baptisé Inspire 3 combine des caractéristiques techniques de pointe et un format léger et "hautement portable" selon le communiqué, idéal pour les tournages professionnels. C’est en fait le renouvellement de sa version Inspire 2 sortie en 2016 et plus vraiment à jour. L’appareil haut de gamme à près de 15 000 euros devrait être disponible d’ici la fin du mois de juin.

Une caméra plein cadre ultra-haute définition

L’engin embarque une caméra Zenmuse X0-8K Air Gimbal plein cadre dotée d’une large gamme de couleurs dynamiques et compatible avec différents objectifs. Elle est équipée d’un système ISO "dual native" conçu pour capturer les ombres et les lumières, pratique pour les prises de couchers de soleil par exemple, et d’un mode "night vision" permettant de tourner la nuit.

L’Inspire 3 bénéficie "d’une qualité d’image cinématographique jusqu’alors réservée aux systèmes de caméra volumineux et encombrants", résumé Ferdinand Wolf, directeur créatif chez DJI, dans le communiqué.

Le drone est équipé de la nacelle caméra Zenmuse X9-8K Air – la plus légère de DJI à ce jour – laquelle intègre le dernier système de traitement d’images de DJI, CineCore 3.0, prenant en charge l’enregistrement de vidéos en interne au format CinemaDNG ainsi que de vidéos Apple ProRes RAW.

Inspire 3 peut voler à près de 100km/h pendant 28 minutes

L'appareil prend en charge le système GPS Waypoint Pro alimenté par RTK et comprend neuf capteurs qui détectent et permettent d’éviter les obstacles. Il est possible d’activer la détection d'obstacles à l'horizontale, vers le haut et vers le bas, et de définir manuellement la plage d'alerte si la fonction automatique est trop ou pas assez sécurisée. Vu le prix de l’appareil, cet aspect se devait effectivement d’être au rendez-vous.

Le système de propulsion permet au drone d’atteindre une vitesse de vol de 94 km/h et une vitesse d’ascension et de descente de huit mètres par seconde. Niveau autonomie, il dispose de deux batteries intelligentes TB51 remplaçables à chaud qui, bien que nouvelles, ne permettent de voler que pour une durée maximum de 28 minutes, ne faisant gagner qu’une petite minute sur la précédente version.