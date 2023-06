Djust lève 12 millions d’euros pour son logiciel de conception de marketplaces BtoB

Après un tour d'amorçage de 4 millions d'euros il y a deux ans, la start-up parisienne Djust, qui commercialise un logiciel permettant aux entreprises de concevoir leur plateforme de e-commerce BtoB, lève 12 millions d’euros en série A pour développer de nouvelles fonctionnalités et se lancer sur de nouveaux marchés. L’opération a été menée par le fonds d’investissements New Enterprise Associates avec Elaia partners.

Une opportunité de marché sur le B2B

Arnaud Rihian, fondateur et CEO de Djust, était l’un des trois co-fondateurs de Mirakl, la pépite française aujourd’hui devenue une licorne employant 750 salariés, qui transforme les sites e-commerce en marketplaces. "Après quelques années, on a commencé à avoir beaucoup de demandes sur le BtoB : des entreprises comme Airbus, Tetra Pak ou encore Toyota Spare Parts, etc", raconte-t-il.

Selon lui, le marché des solutions e-commerce, qui comprend des mastodontes comme Salesforce ou Adobe Commerce, est très axé sur les acteurs BtoC. Or, les processus de vente ne sont pas les mêmes. "Ceux qui vendent à d’autres entreprises ont besoin de fonctionnalités particulières : des catalogues segmentés, des prix personnalisés par client en fonction des contrats négociés, des moyens de paiement spécifiques, etc", détaille-t-il.

Résultat : "Les acteurs du BtoB avaient beaucoup de mal à développer leurs plateformes e-commerce BtoB, en mettant pourtant des millions sur la table". En 2020, flairant une opportunité de marché, l’entrepreneur quitte Mirakl et fonde Djust avec Alexis Deplanque et Eric Gaudin.

Une vingtaine de clients : PME, ETI et grands comptes

La start-up commercialise aujourd’hui un logiciel SaaS qui permet aux entreprises de créer leur plateforme d'e-commerce BtoB en quelques mois. "Certains de nos clients conçoivent des marketplaces très orientées BtoBtoC, d’autres s’apparentent presque à des plateformes de trading avec des acheteurs et des vendeurs qui peuvent négocier en ligne en intégrant par exemple un système d’enchères", explique le co-fondateur.

Djust compte aujourd’hui une vingtaine de clients, français principalement, dans les secteurs de la construction, l’agroalimentaire, la mode, la santé ou encore le packaging. Des PME, des ETI et des entreprises du CAC 40 telles que Bouygues et Eiffage, à qui elle vend sa solution par le biais d'un système d'abonnement.

Arnaud Rihian ne souhaite pas dévoiler le chiffre d’affaires réalisé. Il dit faire face à quelques rares concurrents comme l’allemand Intershop, qu'il estime technologiquement dépassés.

Investir dans de nouveaux outils d'IA

L’entreprise compte aujourd’hui 45 employés basés à Paris. Elle vient d’ouvrir des bureaux en Suède et en Angleterre où le marché serait le plus mature.

L'objectif de cette série A est d'abord d’investir sur les travaux des équipes de R&D qui planchent actuellement sur le développement de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Il s’agit par exemple de la génération automatique de contenus et du "mail pour order", qui transforme automatiquement un mail en commande. La société développe par ailleurs un outil "voice to order" : un artisan pourra ainsi dire à son téléphone "j’ai besoin de telle quantité de plâtre", ce qui enverra automatiquement un bon de commande au vendeur.

La société ambitionne par ailleurs de doubler la taille de ses effectifs d’ici le premier trimestre de l’année prochaine en recrutant sur les parties tech, support et commerciale.