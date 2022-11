DL Software signe son internationalisation en rachetant deux sociétés à l'étranger

© Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

L'éditeur de logiciels ERP métiers (progiciels de gestion intégré) français DL Software annonce l'acquisition de deux sociétés à l'international, spécialisées dans les logiciels dédiés au secteur de la distribution : l'espagnole Openbravo, et la néerlandaire Cow Hills. Cela porte à dix le nombre d'opérations de croissance externe menées par DL software depuis 2021, mais les dernières concernaient le marché français uniquement.

Ces acquisitions renforceront l'un des quatre pôles d'activité du groupe, le retail, à côté de ses autres business units que sont l'immobilier, la santé et le BTP. Le groupe DL Software compte 22 sociétés, et plus de 1500 salariés répartis dans six pays (France, Espagne, Pays-as, Belgique, Luxembourg, Israël). L'ensemble du périmètre représente un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros.

L'international, un enjeu prioritaire

L'entreprise a l'intention de poursuivre sa stratégie de croissance en 2023, en rachetant d'autres sociétés européennes afin de se positionner "comme un spécialiste international des ERP métier multi-secteur". Depuis 2021, son actionnaire majoritaire, le fonds TA Associates, lui apporte les capitaux nécessaires.

"Plutôt que ralentir notre programme de croissance, le contexte international nous a au contraire renforcés dans notre détermination à franchir les frontières. L’ouverture à l’international est un enjeu essentiel et prioritaire pour le groupe", déclare dans un communiqué Jacques Ollivier, PDG du groupe DL Software.

Les logiciels B2B verticaux d'Openbravo et Cow Hills regroupent des plateformes d'e-commerce pour le retail omnicanal et la restauration rapide. Openbravo, implanté en Espagne et en France, s'adresse déjà à une clientèle française (Decathlon, BUT, Norauto, Club Med, Flunch…). Elle compte plus de 140 collaborateurs. Cow Hills emploie 35 personnes.