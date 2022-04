Docaposte avale Heva pour renforcer sa position dans l'analyse des données de santé

Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste, annonce ce 5 avril avoir mis la main sur l'entreprise Heva spécialisée dans la gestion des données de santé. Le montant de l'acquisition n'est pas connu.



Mène des études dans la santé

Heva a été fondée en 2005 à Lyon par Ludovic Lamarsalle et Alexandre Vainchtock. Elle réalise des études dans de nombreux domaines, tels que l'épidémiologie, les parcours patients, les conditions d’utilisation des produits de santé en vie réelle ou les coûts associés à la prise en charge d’une pathologie donnée.



Pour ce faire, elle utilise les données issues notamment du Système national des données de santé (SNDS), qui regroupe les principales bases de données de santé nationales existant en France (données de l'Assurance maladie, l'activité des établissements de santé, les causes de décès…).



L'entreprise a développé plusieurs technologies, dont des systèmes d'apprentissage automatique, afin de mieux comprendre les prises en charge et les parcours des patients. Elle peut également prédire la survenue d'événements indésirables ou de complications.



Devenir un acteur de référence dans la santé

Avec cette acquisition, Docaposte souhaite conforter sa stratégie de développement sur le marché de la santé. Il ambitionne ainsi de devenir "un acteur de référence dans le traitement de la donnée de santé à des fins de recherche dans un cadre sécurisé et souverain". Dans cette logique, il a déjà acquis Inadvans, une start-up spécialisée dans la conception de services digitaux pour les métiers de la santé où les exigences réglementaires sont fortes.



La filiale du groupe français est en réalité présente dans le secteur de la santé depuis de nombreuses années. Il est devenu l'hébergeur des dossiers pharmaceutiques, un outil numérique mis à la disposition des pharmaciens et des médecins qui recense tous les médicaments délivrés au cours des quatre derniers mois.



Docaposte est également partenaire de la plateforme "Agoria Santé" aux côtés d'AstraZeneca et d'Impact Healthcare. Elle a pour vocation de rassembler un collectif d'acteurs de la santé et de la science des données autour d'objectifs communs, tels l'efficience du parcours de soin des patients, l'amélioration des systèmes de santé ou encore l’évaluation de l’usage et de l’impact en vie réelle des produits de santé.