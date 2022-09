Docaposte s'offre la start-up BoomkR spécialisée dans la sauvegarde des données pour les PME

Docaposte, la filiale numérique du groupe la Poste, s'offre la start-up française BoomkR pour un montant non communiqué. Elle propose un ensemble de services et de produits spécialisés dans la cybersécurité permettant de garantir aux petites et moyennes entreprises (PME) "une restauration rapide et sécurisée de leurs données" après une attaque "quelles que soient les protections informatiques mises en place" et "en conservant leurs données en local".



Une promesse de résultat de sauvegarde

BoomkR est une jeune entreprise créée en 2021. Elle tente de se différencier des nombreuses autres offres déjà disponibles sur le marché en affirmant qu'elle s'engage sur "une promesse de résultat", et non de moyen. En pratique, elle dispose de deux principales offres : TankR et WippR. Elles permettent de sauvegarder les données des entreprises et de les isoler du réseau. Ces sauvegardes ne prennent que "quelques minutes après la sauvegarde initiale". Un coffre-fort physique les protège des risques physiques majeurs, tels que les explosions, les projections d'eau, le feu, les vols..., promet BoomkR.



Ces solutions intègrent Eukles, la filiale de Docaposte spécialisée dans la dématérialisation documentaire, la sécurisation des données et l'échange des courriers dématérialisés. Elle est composée de 69 collaborateurs sur toute la France et compte 4160 entreprises utilisateurs dans 94 corps de métier.

Se consolider dans la confiance numérique

Docaposte se félicite de ce nouvel achat qui apporte "une nouvelle brique à son offre de confiance numérique". En premier lieu pensée pour le marché des PME, l’offre pourra également s’adresser aux marchés de l’assurance, de la santé et du secteur public, des secteurs stratégiques pour Docaposte. Depuis quelques mois, la filiale multiplie les acquisitions, dans la santé notamment. Elle a récemment annoncé le rachat d'Easy-Consent, développé par l'entreprise Calimed Santé, qui permet au patient de dématérialiser son consentement à un acte médical à distance.