Docaposte s’offre Maincare, éditeur de logiciels de santé pour les hôpitaux

Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste, continue de se renforcer. Le groupe est actuellement en négociations pour acquérir Maincare, spécialiste de la gestion numérique du parcours du patient à l'hôpital, et éditeur de logiciels de santé pour les hôpitaux fondé en 1999. L’opération reste soumise à l’approbation de l’Autorité de la concurrence.

"Le rapprochement avec Maincare marque une étape importante de la stratégie de Docaposte en santé dont nous avons fait un axe prioritaire de développement. Cette opération structurante illustre notre volonté de créer un leader souverain de la santé numérique en France", souligne Olivier Vallet, président-directeur général de Docaposte.

Pour Maincare, "ce rapprochement est l’opportunité unique pour nous de renforcer notre position de partenaire de confiance présent sur les logiciels, les services, l’hébergement et comme fournisseur de données de suivi des patients", expose François-Xavier Floren, CEO de Maincare.

Aller vers "plus de prédictif" pour développer "l’aide à la décision" des soignants

"Le rapprochement avec Maincare s’inscrit dans une stratégie visant à redonner du temps de soins aux professionnels de santé grâce à l’optimisation de la donnée", précise encore le communiqué.

Outre l’amélioration de la prise en charge des patients via le numérique, les deux entreprises espèrent que ce rapprochement leur permettra de mieux garantir la sécurité des données numériques à l’hôpital, et de se diriger vers "plus de prédictif" pour développer "l’aide à la décision des professionnels de santé".

Maincare a été en 2021 le 1er éditeur français référencé "Ségur du numérique" à l’hôpital, rappelle La Poste dans son communiqué. L’entreprise compte 650 collaborateurs, dont près de 300 en R&D, et accompagne près de 1000 clients, parmi lesquels 310 hôpitaux et 80 % des CHU/CHR français. Son chiffre d’affaires en 2022 s’est élevé à plus de 80 millions d’euros. Parmi ses activités, on compte une offre de solutions numériques (soins, télémédecine, gestion administrative, ressources humaines…) et un dossier patient informatisé. Le parcours du patient peut ainsi être suivi dans les différents services de l'hôpital, que ce soit au niveau de l'admission, du transfert, du dossier médical ou des prescriptions.

Avec cette acquisition, Docaposte continue de se renforcer dans le secteur de la santé. L’entreprise avait racheté en 2022 Happytal, une start-up qui permet aux patients d'effectuer leur pré-admission ou leur demande de chambre individuelle en ligne, ainsi qu’Heva, un bureau d’études spécialisé dans les données de santé. En 2020, c’est Inadvans que le groupe avait acquis, spécialiste dans la conception de services digitaux pour les métiers de la santé.