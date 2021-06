Doctolib a transmis les données de ses utilisateurs à Outbrain et Facebook en Allemagne

Doctolib dans la tourmente en Allemagne. La plateforme de prise de rendez-vous médicaux et de téléconsultation est accusée d'avoir transmis pendant plusieurs mois des données de recherches de ses utilisateurs allemands, collectées à l'aide de deux cookies, aux géants de la publicité Facebook et Outbrain. Cette information diffusée par le média allemand Mobilsicher a été reprise par Le Monde.



Des cookies pour mesurer une campagne marketing

Les informations collectées et partagées auprès de Facebook et Outbrain concernaient la spécialité de médecine, le traitement et le secteur (public ou privé) recherchés ainsi que l'adresse IP de l'appareil utilisé pour la recherche. Doctolib assure avoir mis en place ces deux cookies sur sa plateforme en Allemagne afin de "mesurer le succès de ses campagnes de communication destinées à faire connaître ses services auprès du grand public".



La licorne assure n'avoir pas collecté de données de santé avec ces cookies et ajoute n'avoir "jamais transmis de données médicales à un acteur tiers, que ce soit en France ou en Allemagne". Elle assure avoir respecté la réglementation européenne et demandé le consentement des utilisateurs, comme le requiert le RGPD. Toutefois, glisse Doctolib, "il est complexe pour les utilisateurs de comprendre clairement l’impact de leur consentement à un cookie".



La start-up fançaise assure avoir mis fin à toute utilisation de cookies marketing externe sur ses services en Allemagne et n'avoir "jamais utilisé de cookie marketing en France". Le patron de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau a affirmé au Monde que Facebook n'a jamais stocké de données sensibles et avoir demandé à Outbrain d'effacer toutes les informations, ce qui a été fait.



Cette enquête intervient près d'un an après que Doctolib soit victime d'un vol de données personnelles concernant plus de 6 000 rendez-vous. Nom, prénom, sexe et âge d'utilisateurs ont été dérobés par les auteurs de l'attaque informatique.