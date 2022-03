Doctolib, Akeneo, Spacefill… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Doctolib a levé 500 M€

Beauté, Santé

Plateforme de réservation de rendez-vous médicaux et téléconsultations.

Investisseurs : Bpifrance, Eurazeo Growth, General Atlantic

A lire aussi : Doctolib devient la plus grosse "licorne" française



Akeneo a levé 122 M€

Distribution, Logistique, Retail

Solution de gestion des informations produits et des catalogues.

Investisseurs : Summit Partners, Alven Capital, Partech

A lire aussi : Akeneo lève 122 millions d’euros pour consolider son leadership sur le marché du PIM



Spacefill a levé 25 M€

Distribution, Logistique, Retail

Plateforme B2B de stockage industriel et de services logistiques.

Investisseurs : NGO Capital, Maersk Growth, Eurazeo IM, La Famiglia VC



Hackuity a levé 11 M€

Sécurité & Cybersécurité

Logiciel de gestion de pilotage de la prévention contre les cyberattaques.

Investisseurs : Sonae IM, Banque des Territoires

A lire aussi : Hackuity lève 12 millions d'euros pour son outil de gestion des vulnérabilités informatiques



K-Ryole a levé 7 M€

Transport

Remorques et chariots électriques pour les secteurs du dernier kilomètre et de la manutention.

Investisseurs : Quadia, Bpifrance, IFPEN, Edify, Aquiti Gestion, Ardev



Liveblocks a levé 5 M€

RH, Education

Technologie permettant à plusieurs collaborateurs de travailler ensemble et en temps réel.

Investisseurs : Boldstart, Atlassian, Seedcamp, Kima Ventures



Rollee a levé 4 M€

Finance, Assurance

Solution d’open banking destinée aux travailleurs indépendants.

Investisseurs : Speedinvest, Seedcamp, 20VC, business angels

A lire aussi : Rollee lève 4 millions d'euros pour faciliter l'inclusion bancaire des travailleurs des plateformes



Apiday a levé 3M€

Economie sociale et solidaire, Développement durable

Outil de suivi de données ESG.

Investisseurs : Speedinvest, Revent, business angels



Motto a levé 2,1 M€

Transport

Vélo électrique par abonnement.

Investisseurs : Cassius Family, Founders Future



Sitowie a levé 1,4 M€

Immobilier, Construction

Solution d'anticipation de la dégradation des bâtiments.

Investisseurs : Karista, Paris Business Angels, Femmes Business Angels, Winequity, Unico Partners