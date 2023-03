Doctolib rachète le néerlandais Siilo pour améliorer sa messagerie entre soignants

La plateforme de prise de rendez-vous médicaux Doctolib, pépite de la French Tech, rachète la start-up néérlandaise Siilo pour muscler sa messagerie sécurisée dédiée aux soignants. Une acquisition révélée ce 2 mars 2023 par Les Echos, sans que le montant et les modalités de l’opération n’aient pu être précisés.

La licorne française la mieux valorisée actuellement semble vouloir améliorer son système de messagerie pour soignants, sorte d'équivalent de Slack qui permet aux médecins, pharmaciens et autres professionnels de santé d’échanger de manière sécurisée, simplifiant ainsi la coordination des soins.

Une messagerie gratuite et sécurisée entre soignants

En mars 2022, Doctolib a réalisé une levée de fonds d’un demi-milliard d’euros et avait déjà à ce moment mentionné sa volonté de développer une messagerie gratuite et sécurisée entre soignants.

C’est chose faite avec l’apparition, quelques mois plus tard, de "Doctolib Team", un outil gratuit permettant aux soignants d'échanger de façon sécurisée, de partager des documents et de créer des cas patients collaboratifs. Il offre également un accès à un annuaire de professionnels de santé. Le système de messagerie est par ailleurs intégré à ses logiciels dédiés aux professionnels de santé et disponibles sur abonnement : Doctolib Patient et Doctolib Médecin.

Avec l’acquisition de Siilo, l'entreprise va pouvoir muscler sa plateforme de messagerie en s’appuyant sur une solide expertise dans le domaine. La start-up néerlandaise fondée en 2016 a développé une messagerie sécurisée pour soignants conçue pour être utilisée sur smartphones. Ce sont ses choix technologiques qui ont attiré l’attention de Doctolib. Siilo revendique près de 500 000 utilisateurs qui échangeant en moyenne 40 millions de messages par mois. La quarantaine de salariés de l’entreprise, basée au sein de son siège d’Amsterdam, devraient continuer d’y travailler.

Doctolib a tout intérêt à améliorer l’expérience des soignants

Doctolib, dont le modèle économique repose, rappelons-le, uniquement sur l’abonnement des professionnels de santé, se doit en effet de choyer ses 340 000 utilisateurs, parmi lesquels plus de 60 000 médecins libéraux, 13 000 dentistes ou encore 8000 kinésithérapeutes. C’est dans cette même optique que l’entreprise s’attelle aussi, en ce moment, à réduire le nombre de rendez-vous médicaux non-honorés.

La pépite française, particulièrement mise en avant par le gouvernement pendant l’épisode Covid-19 dans le cadre de sa campagne de vaccination, revendique désormais 70 millions d’utilisateurs français, allemands et italiens. Elle n’est cependant pas encore rentable.