Doctolib rachète son concurrent italien Dottori.it

Ralentie par la pandémie de Covid-19, la stratégie d'expansion de Doctolib reprend. La pépite tricolore part à la conquête de l'Italie en rachetant un concurrent local, Dottori.it. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.



250 millions d'euros

Un plan de 250 millions d'euros d'investissements a été annoncé pour "continuer à construire les logiciels avec les professionnels de santé italiens, offrir les plus hauts niveaux de sécurité et confidentialité des données des utilisateurs et bâtir une équipe locale aux services des praticiens et patients italiens", peut-on lire dans le communiqué. Les détails du financement n'ont pas été précisés. Le recrutement de 500 personnes dans les années à venir est également prévu.



Pilotée par Nicola Brandolese (ex -LVMH, Luxottica et Sky Italia), la division italienne de Doctolib sera en concurrence avec MioDottore.com, une plateforme de prise de rendez-vous médicaux appartenant au groupe polonais DocPlanner. La jeune pousse Dottori.it, composée de 120 salariés, est actuellement utilisée par deux millions d'Italiens chaque mois auprès d'un réseau d'un millier de professionnels de santé, de centaines de centres de santé et de dizaines d'hôpitaux.



Une stratégie de diversification

Grâce à ce rachat, Doctolib adresse désormais ses services à 210 millions d'Européens. Actuellement près de 60 millions de personnes prennent rendez-vous sur sa plateforme. Pour continuer à croître, la pépite a débuté une stratégie de diversification. Elle a lancé en mars 2021 “Doctolib Médecin", un logiciel médical dédié aux médecins.