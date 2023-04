Dogecoin : Elon Musk demande l’abandon de la plainte déposée par les investisseurs à son encontre

Le 31 mars 2023, Elon Musk et ses avocats ont demandé le rejet de la plainte déposée par les investisseurs de la cryptomonnaie Dogecoin, qualifiant le procès intenté d’"œuvre de fiction fantaisiste", une information relayée par Reuters.

Pour rappel, en juin dernier, plusieurs investisseurs ayant placé de l’argent dans Dogecoin ont déposé plainte contre l’homme d’affaire, l’accusant d’avoir fait gonflé la capitalisation de la cryptomonnaie tout en étant conscient qu’elle n’avait aucune valeur intrinsèque, puis de l’avoir laissé s’effondrer, leur faisant perdre beaucoup d’argent. Ils réclamant 258 millions de dollars de dédommagement pour fraude, ce qui correspond au triple de la baisse estimée de la valeur marchande du Dogecoin au cours des 13 mois qui ont précédé l'introduction de l'action en justice.

Aussi bon pour faire grimper la valorisation…

La valeur de Dogecoin, présentée comme une blague en 2013, n’a pas dépassé le centime d’euro pendant sept ans. Mais lorsqu'Elon Musk a décidé de s'y intéresser, et s’est mis à publier des posts la valorisant sur Twitter, son appréciation a bondi.

Rien que lorsqu’il a annoncé son investissement dans la crypto, se proclamant "dogefather", le cours de son action a progressé de 177%. Il a ensuite publié de nombreux autres tweet haussiers, comme celui dans lequel il a promis qu’il permettrait à cette cryptomonnaie d'"atteindre la Lune", en référence au projet de SpaceX.

Il l’a également fait grimper en flèche lorsqu’il a annoncé que Tesla accepterait dorénavant les paiements en Dogecoin pour ses produits. Au printemps, sa valeur a ainsi été multipliée par 146 et le cours s’est envolé pour atteindre plus de 70 cents (en dollars).

…que pour l’écrouler

En mai 2021, le PDG de SpaceX et de Twitter et DG de Tesla a été à l’origine d’une chute de sa valorisation toute aussi vertigineuse que sa précédente augmentation. Lors de son passage dans la célèbre émission satirique américaine "Saturday Night Live", il a participé à un sketch dans lequel il jouait un expert financier fictif et a qualifié la Dogecoin d’"arnaque". Conséquence, dès le lendemain : le cours de la cryptomonnaie avait été divisé par deux.

C’est l'influence de l’homme d’affaires et de ses activités sur le cours de la cryptomonnaie que les investisseurs dénoncent, et le fait que ce dernier semble bien s’amuser avec. Mais dans le document déposé au tribunal fédéral de Manhattan, les avocats d’Elon Musk ont assuré que les tweets pointés du doigt étaient trop "inoffensifs, stupides et vagues pour constituer une plainte pour fraude".

Ils ont déclaré qu’il n’y avait "rien d'illégal à tweeter des mots de soutien ou des images amusantes à propos d'une cryptomonnaie légitime qui continue à avoir une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars".

L’oiseau bleu remplacé par le shiba inu

Tel un pied de nez, lundi 3 avril, Elon Musk a fait remplacer l’oiseau bleu emblématique de Twitter par le chien shiba inu, le mème utilisé comme symbole de la cryptomonnaie Dogecoin. Il a publié la capture d'écran d’une conversation de mars 2022 dans laquelle un tweetos lui avait suggéré l’idée, avec la légende "comme promis". Un changement qui a évidemment encore bouleversé le cours de la crypto, celle-ci ayant bondi le soir même de 18%.