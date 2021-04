Domino's expérimente la livraison de pizzas par des véhicules autonomes Nuro R2 à Houston

Domino’s va commencer à livrer ses pizzas avec les véhicules autonomes R2 fabriqués par l’entreprise américaine Nuro, a annoncé l’entreprise lundi. Une mise en œuvre qui survient après deux ans de développement. Le service est pour le moment uniquement proposé aux habitants du quartier Woodland Heights à Houston (Texas), et seulement à certaines dates et heures de la journée.



Au moment de valider sa commande, l’utilisateur pourra choisir de se faire livrer par le robot R2. Puis, les informations concernant l’emplacement du robot et un code PIN unique pour déverrouiller le véhicule lui seront envoyées par SMS.



LE PREMIER VéHICULE AUTONOME à CIRCULER AUx éTATS-UNIS

En février 2020, le robot de Nuro a bénéficié d’une exemption spéciale, malgré les exigences fédérales en termes de sécurité, et est devenu le premier véhicule autonome à recevoir l’approbation de la part du ministère américain des Transports.



Depuis, les robots de Nuro ont livré les courses du géant américain de la distribution Kroger avec laquelle Nuro s’était associé dès 2018. Ils ont également effectué des livraisons pour les magasins de la pharmacie CVS à Houston. En avril dernier, Nuro avait déclaré qu'elle utiliserait ses véhicules pour transporter des fournitures médicales vers deux stades californiens convertis en centres de traitement pour les patients atteints de COVID-19.



Grâce à une levée de fond de 500 millions d'euros en Novembre 2020, l'entreprise a pu développer son modèle R2, spécialisé dans la livraison de repas préparés par les restaurateurs.



LE R2 à ESSAI POUR s'assurer de l'intérêt du service

Pour Domino’s le développement de son service à Woodland Heights avec les véhicules Nuro R2 sera l’occasion de mieux comprendre les interactions des clients avec les robots livreurs, et ainsi jauger l’impact de telles opérations sur les habitudes de livraison des consommateurs. "Ce programme nous permettra de mieux comprendre comment les clients réagissent aux livraisons, comment ils interagissent avec le robot et comment cela affecte les opérations du magasin", avait déclaré M. Maloney, vice-président senior et directeur de l'innovation de Domino's.