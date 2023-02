Don't Nod, InMemori, Klaxoon… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Don't Nod a levé 46 M€

Jeux vidéo

Développeur et éditeur de jeux vidéo.

Investisseurs : Tencent, business angels



InMemori a levé 20 M€

Services à la personne

Plateforme d’organisation d'obsèques.

Investisseurs : Eurazeo, Swen Capital Partners, Allianz



Klaxoon a levé 15 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme collaborative d'animation de réunions en entreprises.

Investisseurs : Sofiouest, Eurazeo, Bpifrance



Carbon Maps a levé 4 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Plateforme permettant aux industriels de l’agro-alimentaire de mesurer l'empreinte environnementale des leurs produits.

Investisseurs : Breega, Samaipata Venture, business angels



Ensweet a levé 2,4 M€

Beauté, Santé

Plateforme de télé-réadaptation.

Investisseurs : Finovam Gestion, Groupe IRD, Nord France Amorçage, Angels Santé, Makesense, 50 Partners, business angels



Unikbase a levé 2 M€

Mode, Luxe

Plateforme de création de jumeau numérique d'objets de valeur.

Investisseur: Weber Investissements



Obvy a levé 2 M€

Sécurité & Cybersécurité

Application de sécurisation des ventes entre particuliers et de gestion des opérations pour les entreprises.

Investisseurs : 4 Ventures, business angels



Sézame a levé 1 M€

Immobilier, Construction

Plateforme de leasing immobilier.

Investisseurs : Altur Investissement, business angels



MetaFight a levé 1 M€

Jeux vidéo

Développement d’un jeu vidéo de collection de cartes NFT de combattants MMA.

Investisseurs : Trail, business angels



Ottho a levé 1 M€

RH, Education

Plateforme de formation en ligne au développement informatique no-code.

Investisseurs : Trail Capital, business angels



Medsmart a levé 750,000€

Beauté, Santé

Plateforme de gestion des remboursements de soins médicaux.

Investisseurs : Supercapital, business angels