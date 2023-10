Donecle, le spécialiste toulousain de l'inspection des avions par drones, lève 5,6 millions d'euros

Changement d'échelle pour Donecle. Positionnée dans l'automatisation par drones des inspections liées à la maintenance aéronautique, la société Donecle, basée à Labège, dans l'agglomération toulousaine, vient d’annoncer la clôture d’un nouveau tour de table à hauteur de 5,6 millions d’euros.



Après une première levée de fond de 1 million d'euros conclue en 2016 auprès de Drone Invest (filiale du groupe Delta Drone) Donecle a séduit de nouveaux investisseurs. "La majorité de ces nouveaux fonds proviennent du soutien de deux acteurs de renommée mondiale dans l'industrie aérospatiale", se félicite Matthieu Claybrough, co-fondateur et PDG de Donecle.



L'un d'eux n'est autre que AkzoNobel, un des principaux fabricants mondiaux de peintures et de revêtements d'avions, dont le siège est à Amsterdam (Pays-Bas). L'ambition de la start-up est de poursuivre la diversification de ses offres de service et d'accélérer son développement commercial à l'international, avec la mise en place d'un réseau de distribution et l'implantation d'une filiale à Chicago (Etat-Unis), programmée pour début 2024.

Automatiser l'inspection des avions au sol

En quelques années, la start-up, créée en 2015, est devenue une référence dans le domaine de l'inspection au sol des avions par drones grâce à une solution qui combine un drone 100 % automatisé avec des algorithmes avancés de traitement et d'analyse d'images. "En moins d'une heure, nous sommes en capacité d'assurer une inspection autonome complète de la carlingue d'un avion de type A320, là où une inspection visuelle nécessite au moins 8 heures et mobilise une équipe d'une dizaine de personnes", résume Matthieu Claybrough.



En 2021, la société a obtenu les premières qualifications d'Airbus pour réaliser ce type d'opération pour l'évaluation des impacts de foudre. Elle a élargi très vite son offre pour l'adapter à de nouveaux usages, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Au printemps 2022, le rachat de Dronetix, lui a permis de se lancer dans l'inspection par drones des moteurs et trains d'atterrissage d'avion.



Dans le cadre d'un co-développement avec AkzoNobel, Donecle s'intéresse depuis peu à la digitalisation du suivi de la qualité des opérations de peinture. L'offre, baptisée "Aerofleet Coatings Management", est distribuée par AkzoNobel depuis avril dernier en Amérique du Nord et sera déployée en Europe dès ce mois d'octobre 2023.

Produire jusqu'à 10 drones par mois à horizon 2024

A ce jour, Donecle totalise une trentaine de drones, opérationnels un peu partout dans le monde, auprès d'une dizaine de compagnies aériennes clientes, mais aussi auprès de l'armée française - qui a passé commande d'une dizaine de drones en juin dernier - et de quelques grands acteurs de MRO (Maintenance, Repair and Operations) de l'aéronautique. "La levée de fonds va nous permettre de muscler notre réseau commercial à l'international, mais aussi d'accompagner des investissements nécessaires pour monter en cadences", souligne Matthieu Claybrough.



Donecle s'apprête à déménager, fin 2023, dans de nouveaux locaux, à Toulouse, où elle disposera d'une volière de tests de 1 000 m3 et de surfaces adaptées pour produire, à horizon de fin 2024, jusqu'à 10 drones par mois. La société, qui emploie actuellement 35 salariés, prévoit la création d'une quinzaine d'emplois supplémentaires d'ici fin 2026. Le chiffre d'affaires annuel de Donecle devrait avoisiner les 2 millions d'euros en 2023 et franchir le cap des 10 millions d'euros en 2026.