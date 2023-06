Données : l'IGN lance une initiative public-privé pour répondre aux enjeux de la transition écologique

À l'heure de la nécessaire adaptation au changement climatique, la donnée géographique prend une autre dimension pour les politiques publiques. "La donnée devient un enjeu de pilotage de l'action publique, pour répondre aux grands enjeux des territoires. Elle devient le mètre étalon à partir duquel on va pouvoir mesurer la transition écologique, que ce soit dans les domaines de l'énergie, du littoral ou de la forêt. Elle n'est pas simplement là pour décrire, mais pour décider, pour faire des simulations", explique Sébastien Soriano, le directeur général de l'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière).

Datalliance, la donnée en mode public-privé

Organisme placé sous la double tutelle des ministères de la Transition écologique (il dépendait auparavant du ministère de l'Équipement, qui a fusionné avec l'Écologie) et de l'Agriculture, l'IGN est au cœur des enjeux agro-écologiques. Sébastien Soriano définit l'Institut comme "un opérateur de données au service de la planification écologique", qui demande par essence des données géolocalisées.



Partant du constat que de nombreuses start-up développent déjà des solutions innovantes dans ces domaines, mais que ces entreprises ont bien souvent du mal à accéder à la commande publique, l'IGN a décidé de lancer l'initiative Datalliance : un écosystème de coopération sur le modèle du partenariat public-privé.



Ce type de coopération n'est pas totalement nouveau pour l'IGN, qui le pratiquait déjà pour la production de son référentiel destiné au ministère des Armées (l'IGN cartographie les théâtres d'opérations extérieures), avec Airbus et Thalès en maîtrise d'ouvrage déléguée. Recourir à des entreprises spécialisées permettra selon Sébastien Soriano d'aller plus vite et d'apporter plus d'innovation. "Si on trouve la bonne manière de travailler ensemble, on peut avoir le meilleur des deux mondes pour produire dans les temps des données souveraines et structurantes", estime celui qui a contribué au lancement de la French Tech lorsqu'il était au cabinet de la ministre du Numérique Fleur Pellerin.

Un volet du programme France Nation Verte

Plusieurs start-up françaises ont été identifiées dans les domaines des énergies renouvelables, de la forêt, de l'agriculture, du littoral et de la défense. Parmi elles Kayrros (détection des émissions de méthane), Kermap (reconnaissance des cultures agricoles), Preligens, NamR, 1Spatial, Geofit, I.Sea, Luxcarta, Promethée, et SpaceSense. Une dizaine de sociétés "proposant des solutions qui semblent mûres pour le passage à l'échelle de l'industrialisation", car "il est trop tard pour les démonstrateurs", juge le patron de l'IGN. Mais ce dernier précise que Datalliance sera un "réseau ouvert", qui n'empêchera pas les appels d'offres et que pourront rejoindre d'autres PME et industriels.



Les données produites auront des répercussions très concrètes. Savoir par exemple quels habitants du littoral devront déménager à terme, quelles cultures vont devoir redéployer les agriculteurs, etc. C'est ce que l'IGN nomme la "cartographie de l'anthropocène". Des cartes qui décrivent en dynamique les changements induits par l'activité humaine : artificialisation des sols, évolution de l’état des forêts, de l’érosion des reliefs, cartographie prédictive des zones de biodiversité à protéger, etc.



Dans le détail, les objectifs et les budgets seront fixés et financés par le plan du gouvernement France Nation Verte, l'ensemble des chantiers de la planification écologique, dont la feuille de route est en cours d'élaboration. L'IGN anticipe déjà de travailler avec les start-up autour de l'artificialisation des sols, de la détection précoce des feux de forêt, et de l'évolution du littoral. "Nous voulons dépasser la simple sous-traitance. L'entreprise sera responsable de la production, et nous ne serons pas forcément l'agrégateur à la fin", précise Sébastien Soriano.

Bâtir un socle de jumeaux numériques

À plus long terme, le grand projet de l'IGN est de structurer un socle de jumeaux numériques de l'ensemble du territoire, fait de plusieurs jumeaux spécialisés. La cartographie du 21e siècle sera bien loin des relevés topographiques réalisés à la main et sur le terrain, qui ont fait l'histoire de l'Institut. Ce projet est en attente des arbitrages du plan d'investissements d'avenir France 2030.



Déjà en cours, en revanche, le projet de cartographie de la France réalisé par Lidar, qui pourra servir d'ossature aux jumeaux numériques. Il consiste à réaliser progressivement une modélisation 3D très fine de la France, grâce à cette technologie qui permet notamment de renseigner la hauteur de la canopée. Les relevés sont effectués essentiellement par Geofit, Avineon et Eurosense. Le projet servira à l'Office National des Forêts, au contrôle de la Politique agricole commune, et à la prévention des risques d'inondation, trois cas d'usage qui le financeront. Mais toutes les données seront mises à disposition en open data pour être réutilisables.