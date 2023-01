Données, simplicité, infrastructures : Comment Sharelock dépoussière l'assurance vélo

Environ 300 000 vols de vélos sont recensés chaque année selon le ministère de la Transition écologique. Certaines estimations portent même ce chiffre à 400 000. C'est simple, les études montrent que le vol est devenu l'obstacle numéro un à l'usage de la bicyclette, alors que les infrastructures de mobilité douce se déploient progressivement et que l'on compte 26 millions de cyclistes réguliers en France.

"2 à 4% des ménages équipés se font voler chaque année. Si on veut débloquer massivement l'usage, il faut répondre à ce problème", résume Alexandre Molla, co-fondateur de Sharelock, un courtier en assurance fondé en 2020. "Le véritable enjeu est celui du stationnement sécurisé." Sharelock, qui a remporté le prix de la jeune pousse insurtech de l'année 2022, décerné par le pôle de compétitivité Finance Innovation en novembre dernier, a deux cordes à son arc. La start-up propose une assurance vélo 100% en ligne, et déploie un réseau de de cadenas sécurisés et connectés dans plusieurs villes de France.

Des besoins croissants non adressés

"92% des gens n'assurent pas leur vélo. Vu le prix des matériels et l'utilisation qu'on en fait au quotidien, c'est absurde." Selon l'Observatoire du cycle réalisé par les entreprises de la filière, le prix moyen d'achat en 2021 s'élevait à 794 euros, en raison de la part de marché croissante des vélos à assistance électriques. Plus de 2,7 millions de vélos ont été vendus en 2021.

A l'heure actuelle, l'assurance vélo reste un marché de niche. La plupart sont souscrites dans le cadre d'une assurance habitation, en option. Ces contrats offrant généralement des garanties incluses, mais limitées. De manière générale, les garanties manquent de transparence et souffrent de trop d'exclusions (horaires, lieu de stationnement…).

Une photo pour être mieux remboursé

Le produit d'assurance développé par Sharelock et assuré par Seyna s'affiche 15 à 20% moins cher que les assurances classiques. "Les assureurs manquent de données, donc ils ne peuvent pas pricer correctement", justifie Alexandre Molla, ancien cadre dirigeant d'Uber France. Un vélo à 1750 euros s'assure par exemple contre le vol à partir de 6,75 euros par mois. La franchise applicable s'élève à 10% de la valeur résiduelle et le remboursement en cas de sinistre s'effectue en 48h. A ces prestations s'ajoutent le remboursement des accessoires et une assistance 7 jours sur 7. La start-up assure les vélos de moins de 5 ans – au-delà, la valeur résiduelle ne justifie généralement pas de s'assurer. En moyenne, la valeur du parc de vélos actuel ne dépasse pas 200 euros.

L'apport technologique ne se limite pas à permettre aux assurés de souscrire en ligne. L'originalité de Sharelock est son application, qui propose à ses assurés d'envoyer une photo de leur vélo chaque fois qu'ils le garent. Côté assuré, l'avantage est de voir la franchise tomber à 5% et de supprimer le délai de carence. Côté courtier, les photos sont traitées par une IA, et permettent de récolter beaucoup de données qui lui permettent d'optimiser sa gestion des sinistres, et d'avoir une compréhension fine de la mobilité.

"L'objectif est de restituer ces données sous forme de conseils personnalisés aux assurés, par exemple en matière de sinistralité selon les points de stationnement. Cela crée un dialogue qui contribue à la confiance. C'est aussi un moyen de mesurer le risque, de le différencier, et donc de mieux tarifer, avec les bonnes options." Depuis son lancement, la start-up a légèrement augmenté ses tarifs, sans conséquence en termes de souscription. Elle a gagné près de 5000 assurés en un an, dont 25 à 30% postent au moins une photo par mois. Plus de 30 000 photos ont été envoyées l'année passée. Autre motif de satisfaction pour le co-fondateur : "36% de nos assurés font plus de vélo depuis qu'ils ont souscrit".

800 cadenas déployés à Nice

L'autre offre de Sharelock est un réseau de 1000 cadenas installés, dont 800 à Nice, et le reste à Sceaux (92), Meaux (77), Saint-Ouen (93), Vincennes (94), et bientôt à Boulogne-Billancourt (92). De "grosses métropoles" sont prévues en 2023. Ces cadenas, qui sont des "U" en libre-service et réservables fixés à des bornes, permettent à ceux qui les utilisent d'être remboursés d'un forfait de 200 euros en cas de vol. Jusqu'à présent, aucun ne s'est produit. Ils avertissent également l'utilisateur en cas de tentative de vol.

La start-up basée à Paris finance elle-même l'installation. Les cadenas sont payés à l'utilisation (0,50 euro) ou par abonnement mensuel. Le réseau étant pour le moment très limité, 4000 utilisations ont été recensées en deux ans. Des projets d'installation dans des gares, et pour des flottes professionnelles, sont à l'étude pour 2023.

Les flottes professionnelles, un gisement de marché

Les flottes sont l'un des axes de développement également pour la partie assurance. L'autre axe est celui des partenariats. Par exemple, l'assurtech Leocare a offert 12 mois d'assurance chez Sharelock pendant une semaine en novembre à ses nouveaux souscripteurs. La start-up de 27 personnes est partenaire d'une mutuelle étudiante, et veut développer les accords avec les vendeurs et les réparateurs de cycles. Actuellement, 40% de sa croissance (affaires nouvelles) est organique.