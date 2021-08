DoorDash, le spécialiste américain de la livraison à domicile, bientôt en Europe ?

DoorDash, le spécialiste américain de la livraison de repas, pourrait réaliser son premier investissement en Europe en prenant des parts dans la start-up allemande Gorillas, rapporte le Financial Times qui a échangé avec des sources proches du dossier. L'application berlinoise, qui a fait de sa spécialité la livraison ultra-rapide de courses à domicile, cherche à lever des fonds pour financer son expansion. Elle table sur une valorisation post investissement d'environ 2,5 milliards de dollars, loin de son objectif initial de 6 milliards de dollars, indique le média.



Le boom de la livraison à domicile

Fondée en mai 2020, Gorillas a déployé son service de livraison de courses en 10 minutes dans 26 villes de 4 pays différents. Comme ses concurrents, son service repose sur des "dark stores", un réseau de micro-entrepôts situés au plus près des clients. En mars dernier, la jeune pousse a levé 244 millions d'euros. En Europe, le secteur de la livraison de courses à domicile est en ébullition et les start-up lèvent des millions. Nombreuses sont celles qui tentent leur chance sur ce secteur qui a été porté par la pandémie de Covid-19 et les différentes mesures de confinement et de couvre-feu.



DoorDash, de son côté, a été fondée en 2013 à San Franciso et a développé une plateforme de livraison de repas à domicile se concentrant sur les restaurants indépendants et les petits commerces. La jeune pousse s'est rapidement développée. Aujourd'hui DoorDash est l'un des principaux acteurs de ce secteur aux Etats-Unis. La start-up chercherait désormais à s'implanter en Europe. En mai dernier, le Financial Times dévoilait que la société américaine préparait un lancement en Allemagne, affichant 15 offres d'emploi pour une équipe basée à Berlin. Une prise de participation dans un acteur du secteur de la livraison à domicile lui permettrait sans doute de s'implanter plus facilement sur le vieux continent.



Une croissance ternie par des scandales

Bien que Gorillas connaisse une croissance rapide depuis son lancement, l'intérêt de DoorDash survient alors que la start-up berlinoise cumule les scandales. En cause notamment, les conditions de travail appliquées par la jeune pousse qui ont entrainé des manifestations dans la capitale allemande. Les salariés, soutenus par plusieurs associations et particuliers, ont défilé pour dénoncer les licenciements abusifs, le manque de matériel adapté et des salaires impayés.



Pour l'heure, les porte-paroles de DoorDash et de Gorillas ont refusé de commenter l'information auprès du Financial Times. La taille de la participation de DoorDash n'a pas été révélée, car les discussions avec les investisseurs sont en cours.En cas d'accord, l'opération pourrait être finalisée dans le courant du mois.