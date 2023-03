Coup de filet majeur contre le groupe de ransomware DoppelPaymer. Lundi 6 mars, Europol a annoncé l'arrestation, en Allemagne et en Ukraine, de plusieurs personnes soupçonnées d'appartenir à l'organisation criminelle responsable d'une série de cyberattaques menées à l'aide de ce logiciel malveillant apparu en 2019. Du matériel informatique a été saisi pour déterminer l'implication de plusieurs complices potentiels.

Ces arrestations sont l'aboutissement d'une importante opération internationale, qui a mobilisé les polices allemande, ukrainienne, néerlandaise et américaine. Onze suspects ont été identifiés, mais Europol n'a pas précisé combien d'entre eux avaient été arrêtés. Trois suspects, dont deux ressortissants russes, se trouvent par ailleurs hors de portée des polices européennes.

Plus de 600 victimes

Identifié en 2019, DoppelPaymer est un ransomware au fonctionnement standard. Il chiffre les fichiers des victimes, qui ne peuvent ainsi plus y accéder. Pour pouvoir les utiliser à nouveau, elles doivent payer une rançon. En cas de refus, les cybercriminels menacent de publier des fichiers volés. Plus de 600 victimes ont été identifiées. En deux ans, plus de 40 millions de dollars de rançon ont été versés rien qu'aux États-Unis.

DoppelPaymer a été utilisé dans plusieurs attaques d'envergure. L'une d'entre elles a visé l'hôpital de Düsseldorf, provoquant la fermeture des urgences et le décès d'une malade n'ayant pas pu être prise en charge à temps. Le ransomware a aussi été utilisé contre plusieurs entreprises, dont le géant taïwanais de la sous-traitance Foxconn et le spécialiste français des équipements de bureau Manutan.