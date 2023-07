Dougs, TOLV, OverSOC… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Dougs a levé 25 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Logiciel d'expertise-comptable.

Investisseur : Expedition Growth Capital



TOLV a levé 6,5 M€

Transport

Solution de conversion de véhicules thermiques à l’électrique.

Investisseurs : Amundi, Shift4Good, Rhône Dauphiné Développement, Crédit Agricole, Alpes Développement



OverSOC a levé 3,8 M€

Sécurité, Cybersécurité

Solution de visualisation de données de cybersécurité.

Investisseurs : CyberK1, Auriga Cyber Ventures



Keewe a levé 3 M€

Finance, Assurance

Plateforme de paiements internationaux pour les PME.

Investisseurs : Blast.Club, business angels



Pollen Robotics a levé 2,4 M€

Applications et technologies d’entreprise Concepteur de robots humanoïdes.

Investisseurs : Bpifrance, business angels



Juno a levé 2 M€

Applications et technologies d’entreprise Logiciel de gestion des opérations industrielles.

Investisseurs : Bpifrance, Maif Avenir, OSS Ventures, business angels



Squadeasy a levé 1,8 M€

Environnement

Outil de gestion de la performance environnementale.

Investisseurs : Blast.Club, business angels



Mipise a levé 1,3 M€

Finance, Assurance

Développeur de plateformes de crowdfunding en marque blanche.

Investisseurs : Theos, Mandalore Partners, Vatel Capital, Salaries



Omaj a levé 1,2 M€

Mode, Luxe

Plateforme de vente de vêtements de seconde main.

Investisseurs : Motier Ventures, Leia Capital, Archipel Ventures, business angels



Nelson a levé 1,2 M€

Transport

Logiciel dédié à l’électrification des flottes de véhicules d’entreprises.

Investisseurs : business angels



Gensensor a levé 1 M€

Beauté, Santé

Concepteur d’un robot de monitoring de la production de biomédicaments.

Investisseurs : Go Capital, Sodero Gestion



Pledger a levé 1 M€

Finance, Assurance

Plateforme de crédit patrimonial.

Investisseur : Mandalore Partners



Aladom a levé 780,000€

Services à la personne

Plateforme de services à la personne.

Investisseurs : Breizh Invest PME, business angels



Carbookr a levé un montant non déterminé

Transport

Plateforme B2B de location de véhicules.

Investisseurs : Macif, Provence Angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.