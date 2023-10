DouzePointCinq lève 3,5 millions d'euros pour déployer ses parkings à vélos et deux-roues

Trois ans après son lancement, la start-up française de mobility-as-a-service DouzePointCinq vient de lever 3,5 millions d'euros en seed pour accélérer son développement dans l'Hexagone. Les investisseurs intéressés par cette jeune société, à savoir La Poste Ventures, qui a mené le tour de table, Takara Capital, Insead Business Angels, Femmes Business Angels ainsi que le groupe immobilier Consultim ont été séduits par son concept innovant.



DouzePointCinq fait en effet office d'intermédiaire entre des bailleurs privés comme publics qui voient leurs parkings pour voitures souvent trop partiellement occupés, des entreprises de logistique (notamment les sous-traitants en France d'Amazon et Aliexpress) qui cherchent des espaces à louer pour organiser leur livraison du dernier kilomètre, ou des particuliers qui veulent mettre en sécurité leurs vélos. Paul Martichoux, cofondateur et président de la start-up, estime à plus d'un millier le nombre de parkings qui lui ont ainsi été confiés.

L'accent mis sur la cylo-logistique

Chaque place de parking équivaut alors à 12,5 mètres carrés réutilisés à meilleur escient. DouzePointCinq y installe des équipements adaptés aux nouveaux besoins. Dans le cas de la cyclologistique du dernier kilomètre, des vestiaires, des casiers ou encore des sanitaires pour les livreurs ; dans le cas de parkings pour des particuliers, des emplacements marqués au sol ou de la vidéosurveillance.



"Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires pour nous, ces deux usages, d'un côté le particulier et de l'autre le professionnel, sont équivalents, explique Paul Martichoux. Mais on a une très grande tendance d'augmentation pour les entreprises de livraison et cet usage va représenter 90% des lieux que nous exploitons d'ici trois ans d'après le plan prévu."



Le groupe La Poste et ses filiales de livraison, dont DPD qui utilisait déjà les services de DouzePointCinq, ont d'ailleurs identifié la start-up de cette façon comme un acteur prometteur et permis l'investissement du fonds La Poste Ventures. Un soutien particulièrement logique, pour Paul Martichoux : "La Poste a de nombreuses anciennes agences qui vont être potentiellement recyclées en hubs cyclologistiques et on a en tête ses flottes de vélos de livraison et même l'image d'Epinal du postier à vélo."

Les métropoles françaises avant l'Europe

En doublant ses effectifs d'ici un an et en gonflant ses équipes commerciales, DouzePointCinq ambitionne de multiplier par deux à l'horizon 2025 le nombre de parkings à son actif. Un objectif déjà presque atteint, puisqu'un total de 400 parkings supplémentaires a tout récemment été ajouté au cheptel de la start-up.



La société de Paul Martichoux fera donc probablement mieux que ce qu'elle avait en tête et cherche dès maintenant à dépasser les frontières de l'agglomération parisienne dans laquelle elle s'est implantée dès ses débuts. "Cette levée de fonds est vraiment dédiée à déployer ce service dans toutes les villes ayant des plans cyclologistiques en France, détaille le président. On a récemment ouvert à Lyon et Bordeaux et l'objectif est d'ouvrir à Lille, Nantes et Marseille dans le courant de l'année."



Une fois cette étape de croissance cruciale passée et après une future levée de fonds en série A, les dirigeants et les actionnaires de DouzePointCinq s'intéresseront de près au sud de l'Europe. "C'est l'un des gros objectifs du groupe La Poste", confirme Paul Martichoux, confiant.