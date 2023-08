Droits voisins : comme d'autres médias français, l'AFP assigne Twitter (X) en justice

Il semble que le réseau social Twitter, renommé X il y a quelques jours, n'a pas accordé beaucoup de crédit aux demandes de négociation de l'Agence France-Presse (AFP). Habituée jusque très récemment à répondre aux requêtes des journalistes du monde entier par l'envoi automatisé d'un emoji crotte, la plateforme du milliardaire Elon Musk est assignée en justice par l'agence de presse française.



Le 2 juillet, l'AFP a en effet annoncé la saisine du tribunal judiciaire de Paris en référé "afin qu'il soit enjoint à Twitter de lui communiquer, conformément à la loi, l'ensemble des éléments nécessaires à l'évaluation de la rémunération qui lui est due". Le litige porte sur les droits voisins auxquels peut légitimement prétendre tout média européen lorsque son contenu est repris sur une plateforme numérique.

Le Monde, Le Figaro et Le Parisien mobilisés

Au terme d'un long parcours judiciaire, certains médias français avaient réussi, à partir de 2021, à obtenir une rémunération de la part de Google et Meta. La filiale d'Alphabet avait été contrainte par la justice française à se conformer et s'était vue infliger une amende de 500 millions d'euros par l'Autorité de la concurrence. Twitter, de son côté, a toujours refusé de négocier, expliquent les groupes Le Monde, Le Parisien-Les Echos et Le Figaro, qui ont également assigné Twitter en référé le 11 juillet dernier.



"Et ce en dépit de plusieurs mois de démarches puis de relances demeurées infructueuses", ont précisé les médias français. Désormais épaulés par l'AFP dans cette bataille judiciaire qui s'annonce, ils demandent la communication par Twitter de données chiffrées permettant de calculer les droits voisins du droit d'auteur qui leurs sont dus, conformément à une directive européenne de 2019.



De quoi réveiller Twitter de sa torpeur ? Elon Musk a beau avoir initié de nombreux chantiers ces dernières semaines, comme celui de faire de X une plateforme tout terrain à la WeChat, il pourrait bientôt devoir répondre de son manque de considération pour les médias européens et leurs journalistes devant la justice française.