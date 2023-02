Dronamics, qui développe un réseau de transport de fret, lève 40 millions de dollars

Si faire parcourir le dernier kilomètre à un colis par de petits drones ne semble pas être un cas d'usage prometteur, c'est peut-être sur des trajets longue distance, pour transporter des marchandises plus rapidement et en émettant moins de CO2, que les vols autonomes vont devenir intéressants.

C’est sur ce segment que se positionne Dronamics, une start-up bulgare fondée il y a neuf ans (mais dont le siège social est à Londres), qui développe et opère des drones longue portée construits spécifiquement pour le fret. On ne parle évidemment pas du même type d'appareil, ces petits avions sans pilote étant sans commune mesure avec les quadricoptères sur lesquels travaillent Amazon ou Walmart.

Dronamics annonce, ce 17 février 2023, avoir levé au total plus de 37 millions d’euros en financement de pré-série A. Les derniers capitaux ont été fournis par le fonds anglais Founders Factory, l’Autrichien Speedinvest, le Bulgare Eleven Capital et, plus récemment, par le Strategic Development Fund (SDF), la branche d'investissement du Tawazun Council, l'autorité chargée des acquisitions en matière de défense et de sécurité pour les forces armées des Émirats arabes Unis et la police d'Abu Dhabi.

Black Swan transporte 350 kg sur 2 500 km

La start-up a obtenu une licence d'exploitation européenne en mai 2022 pour ses drones de transport de marchandises et est ainsi devenue la première compagnie aérienne de fret par drone autorisée à opérer sur le continent.

Son drone phare, Black Swan, serait capable de transporter 350 kg sur une distance allant jusqu'à 2 500 km. Et il le ferait jusqu'à 80% plus rapidement, 50% moins cher et avec jusqu'à 60% d'émissions en moins que les autres modes de transport de marchandise, y compris le fret aérien. Il peut expédier le jour même, sur de longue distances, des marchandises pour de nombreux secteurs, de la pharmacie à l'alimentation en passant par les pièces détachées.

La start-up, établie en Europe, cherche à investir le marché émirien

Les cinq premiers points de livraisons du réseau européen, marché de lancement de Dronamics, se situent en Belgique, en Croatie, en Finlande, en Italie et en Suède. En 2021, la stat-up a noué un partenariat avec l’Allemand DHL. Ce dernier, cherchant à améliorer son réseau logistique, veut utiliser le Black Swan pour des vols transfrontaliers et interurbains.

Les 37 millions d’euros levés à ce jour s'ajoutent à une subvention de 2,5 millions d'euros accordée fin 2022 par la Commission européenne dans le cadre de son programme d'accélération du Conseil européen de l'innovation (CEI), ainsi qu'à l'engagement matériel du CEI de soutenir le tour de table de série A de Dronamics avec 12,5 millions d'euros supplémentaires.

"L'investissement de la division de capital-risque de SDF dans le financement de Dronamics est une étape dans la création d'une coentreprise basée aux Émirats arabes unis qui augmentera la capacité de Dronamics et soutiendra l'établissement des opérations de l’entreprise sur ce territoire", explique le communiqué de l’entreprise.