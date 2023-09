DSA : Amazon n'est plus une "très grande plateforme en ligne"

C'est une victoire temporaire pour Amazon mais une victoire quand même. Le 27 septembre, le tribunal de l'Union européenne a suspendu sa désignation de "très grande plateforme en ligne" au sens du Digital Services Act (DSA), ce texte qui vise à encadrer les services numériques pour "créer un espace plus sûr où les droits fondamentaux des utilisateurs sont protégés". Or, c'est cette qualification juridique qui provoque l'application de certaines dispositions, en matière notamment de gestion des risques et de transparence.

Une procédure en urgence

Amazon demandait la suspension de la décision de la Commission européenne du 25 avril 2023 qui désignait Amazon Store comme une très grande plateforme en ligne, aux côtés de 18 autres entreprises telles qu'Alibaba, Facebook, Google... Il s'agit d'une procédure en référé, c'est-à-dire en urgence, qui ne tranche pas le litige au fond. Le but est de protéger des intérêts spécifiques le temps qu'une décision soit prise. C'est justement ce que défendait le géant américain : si des mesures n'étaient pas immédiatement prises, ses parts de marché pourraient être réduites de façon irréversible.



Dans sa requête, Amazon soulève deux problématiques ; l'un des deux n'ayant pas convaincu le juge européen. La première concerne l'article 38 du DSA qui oblige les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne à proposer au moins une option de leurs systèmes de recommandation qui ne repose pas sur le profilage.

Un opt-out problématique pour les attentes des clients

Amazon faisait valoir que cette obligation de prévoir un opt-out entraînerait "un préjudice important et une perte irréversible de sa part de marché". En effet, elle avance que "sans possibilité de personnalisation", il serait difficile de répondre aux attentes des clients : "au lieu de montrer des produits potentiellement intéressants, il afficherait des produits peu pertinents pour les clients". Le requérant ajoute que "de nombreux clients qui optent pour la non-participation ne seront pas pleinement conscients des conséquences et de l'impact d'une telle décision".



Le tribunal de l'UE n'a pas retenu ce motif : "force est de constater que le préjudice allégué (...) est incertain" car l'article 38 n'interdit pas le recours aux systèmes de recommandation mais "impose simplement (...) de prévoir un opt-out à leur égard. Il appartient donc au consommateur de décider s'il souhaite en faire usage".

Amazon refuse de publier son registre publicitaire

Amazon contestait également l'application de l'article 39 du DSA qui oblige les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche à tenir et mettre à disposition du public "un registre" publicitaire "pour toute la période pendant laquelle ils présentent une publicité et jusqu'à un an après [sa] dernière présentation". Il doit contenir le contenu de la publicité (nom du produit, service, objet), la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée, la période au cours de laquelle la publicité a été présentée et le fait que la publicité était ou non destinée à être présentée spécifiquement à un ou plusieurs groupes particuliers.



Cette disposition l'obligerait à divulguer des "informations confidentielles" qui causeraient "un préjudice grave et irréparable à ses activités publicitaires et, par extension, à l'ensemble de ses activités", avançait l'entreprise. Le tribunal confirme cette position : "force est de constater que les obligations relatives au référentiel publicitaire (...) permettent à des tiers d'accéder à des secrets d'affaires significatifs concernant les stratégies publicitaires des clients annonceurs". Par conséquent, Amazon "ne peut pas attendre l'issue du litige principal sans subir un préjudice grave".

Zalando conteste la qualification de très grande plateforme en ligne

Ainsi, la décision de la Commission européenne qualifiant Amazon de très grande plateforme en ligne est suspendue, conclut le tribunal de l'Union européenne. Zalando a également contesté cette qualification par un recours déposé devant la Commission européenne en juin 2023. Ce litige n'a pas encore été tranché.