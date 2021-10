Chiffrement homomorphe : Duality lève 30 millions de dollars pour ses outils collaboratifs

Duality Technologies, start-up spécialisée dans le chiffrement homomorphe, lève 30 millions de dollars. Une levée de fonds en Série B annoncée mardi 5 octobre 2021 et menée par LG Technology Ventures avec la participation d'Euclidean Capital et NAventures, le bras financier de la Banque Nationale du Canada, ainsi que des investisseurs historiques. Duality Technologies, qui a déjà séduit Intel lors de sa précédente levée de fonds, a levé un total de 49 millions de dollars depuis sa création.



Les promesses du chiffrement homomorphe

"La quantité de données que les entreprises possèdent s'est multipliée de façon exponentielle, mais l'étendue et la profondeur des informations qu'elles peuvent en extraire n'ont pas augmenté au même rythme, principalement en raison des silos de données causés par les réglementations croissantes en matière de confidentialité des données et les obstacles commerciaux", a commenté Alon Kaufman, cofondateur et CEO de Duality Technologies. La start-up entend résoudre ces problèmes en offrant une solution permettant d'exploiter des données en les gardant chiffrées.



La start-up fondée en 2016 construit des solutions de cybersécurité basées sur le chiffrement homomorphe : une technique permettant de chiffrer les données de façon à ce qu'elles puissent être exploitées par des tierces parties mais sans que ces dernières aient accès aux données déchiffrées. Ces solutions permettent aux organisations de collaborer en toute sécurité sur des données sensibles tout en respectant la protection de la vie privée et l'ensemble des réglementations en matière de confidentialité des données.



Duality met au point une plateforme baptisée SecurePlus. Cette suite d'applications permet aux salariés de collaborer sur des données. Concrètement, les différentes parties collaborant sur un projet peuvent exécuter des calculs en toute sécurité dans n'importe quel environnement – que ce soit le leur, celui de leurs partenaires ou sur un cloud tiers – sans exposer de données sensibles. Duality assure que sa plateforme permet d'optimiser les calculs sur les données chiffrées d'une telle façon qu'elles puissent être exploitées à grande échelle.



Accélérer la mise sur le marché

Avec cet apport financier, Duality veut accélérer la mise sur le marché de ses solutions et faire progresser ses partenariats avec les principaux fournisseurs de technologies. L'un des principal facteur bloquant le développement de ces outils est la puissance de calcul nécessaire pour exploiter ces données sécurisées. La start-up entend également renforcer son expertise en matière d'outils de machine learning préservant la confidentialité des données et technologies d'amélioration de la confidentialité (PET pour Privacy Enhancing Technologies).



Ces applications pourraient être très utiles dans de nombreux secteurs comme la banque et la santé, mais aussi pour les organisations gouvernementales. Preuve que la start-up séduit, elle collabore avec Intel et a décroché un contrat auprès de la DARPA. Intel est également intéressé par les recherches menées par la pépite française Cosmian qui planche sur le même type de technologies.